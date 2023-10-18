Суд отменил приговор фанатам, которые убили болельщика в Новосибирске

Новосибирский областной суд отменил обвинительный приговор двум участникам фанатской драки, которая произошла на школьном стадионе 18 ноября 2017 года. В договорной схватке сошлись болельщики «Сибири» и красноярского «Енисея». Один из парней Эдурд Самышкин из Красноярска был буквально до смерти забит сибиряками.

Сначала на скамье подсудимых оказался новосибирец Виктор Афанасьев. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но родственники осужденного и его адвокат сумели доказать невиновность парня. Они предоставили видео, которое полностью доказывает, что Виктор не наносил смертельные удары. Сибиряка оправдали и отпустили.

В деле появились новые подозреваемые, которые раньше, кстати, выступали на стороне обвинения. Но и с ними все оказалось не так просто.

― Вердиктом присяжных заседателей Калугин и Комов признаны виновными в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть. На основании вердикта присяжных заседателей 19 июня 2023 года Заельцовским районным судом Новосибирска постановлен приговор, в соответствии с которым Калугину и Комову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, ― прокомментировали в судебном департаменте Новосибирской области.

Но в апелляции приговор не устоял. Основанием отмены в картотеке суда указано «существенное нарушение уголовно-процессуального закона».

Комова и Калугина освободили из СИЗО. Третий раз дело рассмотрят в том же Заельцовском суде, но уже в новом составе.