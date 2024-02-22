Эксперт назвала продукты, негативно влияющие на мужской организм

В преддверии праздника — Дня защитника Отечества врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с газетой «Известия» перечислила пять продуктов, которые могут нанести вред мужскому здоровью.
Продукты с высоким содержанием соевого белка
Фитоэстрогены в сое способны спровоцировать дисбаланс половых гормонов и привести к проблемам со здоровьем. Поэтому специалист советует внести разнообразие в ежедневный рацион за счет употребления мяса, рыбы, творога, исключив избыток сои.
Алкоголь
В первую очередь необходимо снизить количество употребления пива, которое способно запустить процессы ожирения по женскому типу, предупредила врач, чтобы не страдать потом от ожирения в области талии и бедер, что заметно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Сладкие газированные напитки
Нарушая минеральный обмен и окислительно-восстановительные процессы, такого рода напитки наносят существенный вред здоровью. Кроме того, они способны вызвать дефицит микроэлементов, вредя опорно-двигательному аппарату.
Куриное мясо
Избыточное его потребление способно негативно повлиять на здоровье из-за вероятного использования стимуляторов и гормонов роста в промышленном животноводстве.
Жареное мясо и шашлыки с горелой корочкой
Канцерогенные свойства увеличивают риск появления онкологических заболеваний. Татьяна Мещерякова посоветовала рассмотреть альтернативные способы приготовления мяса наряду с постоянным контролем потребление красного мяса.
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Фото: freepik.com — freepik
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