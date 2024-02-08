Новые реабилитационные центры для бойцов СВО откроют в Новосибирске

Центр реабилитации для участников СВО на 50 человек откроется в Дзержинском районе.
— Еще один такой центр создадут на базе филиала «Лунный камень» Городского центра активного долголетия и реабилитации, — сообщила Ольга Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.
Стоит отметить, что в центре бойцы смогут получать не только медицинскую помощь, но и психологическую, а также комплекс профориентационных услуг. Также психологи будут работать с семьями участников СВО, которые могут получить консультационную помощь.
— Всего за прошедший год участникам спецоперации и членам их семей во всех районах города было оказано более 2800 услуг. 16 участников СВО, после восстановительного курса реабилитации, вернулись в зону боевых действий, — отметила Незамаева.
Ранее редакция сообщала о том, что 300 участников СВО получили психологическую помощь в Новосибирской области.
Фото: Freepik — freepik
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