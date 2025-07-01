Новые модели Kia зарегистрировали в Роспатенте

Автопроизводитель Kia, покинувший российский рынок, зарегистрировал в Роспатенте два новых товарных знака для электромобилей.

Заявки на регистрацию были поданы в сентябре 2024 года, а в июне 2025 года Роспатент одобрил их. Владельцем товарных знаков стала компания «Киа Корпорейшн».

Речь идет о машинах — EV7 и EV9. Теперь компания может производить и продавать здесь спортивные автомобили, фургоны, грузовики, автобусы и электромобили, а также автомобильные комплектующие.

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что Kia включила Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. По данным агентства, компания планирует реализовать 4,19 миллиона машин к 2030 году, из них 50 тысяч — в России.

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