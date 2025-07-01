Рекламодателям

В Новосибирске запустили завод по производству комплексов фотовидеофиксации

  • 01/07/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске запустили завод по производству комплексов фотовидеофиксации
Объем инвестиций в проект составил 700 млн рублей

Компания ООО «Завод Промышленной Автоматики «Рекорд» открыла новую производственную площадку в Октябрьском районе Новосибирска. На объекте созданы механосборочных цех, цеха металлообработки и СМД-монтажа и т.д. Объем инвестиций в проект составил 700 млн рублей.

Первоначально инвестору был предложен участок в Барышевском сельсовете, но в итоге производство было решено построить на улице Никитина. Министерство экономического развития региона совместно с Корпорацией развития Новосибирской области оказали содействие в подборе земельного участка для размещения производства. Ранее компания арендовала площадку для выпуска продукции. Как отметил коммерческий директор ООО «ЗПА Рекорд» Роман Залевский, объединение производственных площадей под одной крышей позволит оптимизировать логистические процессы, объединить разработчиков и инженеров на одной площадке и более продуктивно взаимодействовать с крупными заказчиками. В планах инвестора ― закрыть потребность в таком оборудовании всего Сибирского федерального округа.

― Мы разработали комплексы ФВФ и радарные системы частотой 76ГГц, что позволило кратно увеличить число фиксируемых радаром параметров. Точность определения объектов и нарушений с помощью наших моноблочных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения составляет свыше 99.7%, ― пояснил Залевский.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что предприятие постоянно разрабатывает новые устройства, ищет новые рыночные ниши, интересные для Новосибирска и других регионов в таких направлениях, как общественная безопасность, развитие аппаратного комплекса «Безопасный город», обеспечение безопасности на дорогах, комплексы фиксации нарушений и комплексы, контролирующие состояние дорог.

― Мы наметили целый перечень перспективных направлений, по которым разработчики могли бы изготовить опытные образцы, а мои коллеги из различных министерств ― минтранс, минцифра ― предоставить полигоны для апробирования, чтобы в дальнейшем организовать использование техники и оборудования уже в интересах государства и города, ― подчеркнул Травников.

Выйти на полную проектную мощность предприятие планирует к 2029 году. Ежегодно завод намерен выпускать порядка 1000 ед. продукции, а также перечислять в бюджет 130 млн рублей налогов. На сегодняшний день на заводе трудится 60 сотрудников, в планах создать порядка 100 рабочих мест.

Напомним, проект по созданию в Новосибирске завода промышленной автоматики «Рекорд» инициировали 4 компании из Новосибирской области и Алтайского края. В 2024 году партнеры создали ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» для реализации перспективных инновационных разработок в сфере аппаратно-программных комплексов. В 2024 году стоимость его создания оценивалась в 500 млн рублей. Проект был представлен на инвестсовет региона в апреле 2024 года.

На новом производстве планируется выпускать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, оптические системы проекции дорожной разметки, автоматизированные пункты наблюдения за уровнем загрязнения воздуха, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального управления светофорами, автоматизированные системы дистанционного тепловизионного контроля, а также аграрные и дорожные автоматизированные метеостанции. В перспективе ассортимент будет дополнен системами досмотра багажа и грузов, а также автоматическими пунктами досмотра и весового контроля.

ООО «Завод Промышленной Автоматики «Рекорд» с 2021 года производит комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального светофорного управления, оптические системы проекции дорожного движения. В 2025 году компания выпустила 105 систем видеонаблюдения на сумму более 550 млн рублей. По данным сервиса Контур Фокус, учредителем ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» является Александр Печатнов, директор ― Степан Сологуб.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за неработающих камер Новосибирск не получил около миллиарда рублей. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области\ Автор фото правительство НСО.

242

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : правительство НСО комплекс фотовидеофиксации инвестсовет власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Ганган, директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка

Андрей Ганган: Предлагая бизнесу льготные кредиты, мы даем ему рыбу, а не удочку

Не нужно дискредитировать желание предпринимателей вкладываться в развитие
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Метеоролог Вильфанд рассказал, когда ожидаются всплески жары в Новосибирской области
1/07/25 16:00
Общество
Русфонд собирает деньги на дорогостоящее лечение девочки с диагнозом ДЦП
1/07/25 16:00
Общество
В Новосибирске запустили завод по производству комплексов фотовидеофиксации
1/07/25 15:30
Бизнес Промышленность
Новые модели Kia зарегистрировали в Роспатенте
1/07/25 15:00
Новосибирцы едят фастфуд реже других россиян
1/07/25 14:30
Бизнес Общество
Сибирские коллекторы выкупили долги граждан почти на 25 млрд рублей
1/07/25 14:00
Бизнес Общество Финансы
Финалисты проекта «Герои НовоСибири» приступили к обучению в Новосибирске
1/07/25 13:30
Власть
Детские лагеря в Бердске отбирают воду у жителей многоэтажки
1/07/25 13:00
Общество
Депутат КПРФ возмутился условиями парковки в аэропорту Толмачёво
1/07/25 12:30
Власть
Иностранцы с 2026 года будут сдавать русский язык в Новосибирске только онлайн
1/07/25 12:00
Власть Общество
В Новосибирской области выплату за контрактную службу увеличили до двух миллионов
1/07/25 11:35
Власть Общество
Тарифы на капремонт для домов с лифтами предлагают увеличить в Новосибирске
1/07/25 11:00
Власть Общество
Тысячи новосибирцев останутся без горячей воды
1/07/25 10:00
Общество
Общественники обратились к мэру Новосибирска по поводу сквера «Водник»
30/06/25 19:30
Власть Город Общество
Для правоохранительных органов Новосибирска пробивают «военную ипотеку»
30/06/25 19:00
Власть Общество
В Новосибирске назвали условия догазификации дачных участков
30/06/25 18:00
Власть
Штормовое предупреждение из-за ливней с грозами объявлено в Новосибирске
30/06/25 17:30
Общество
Названы самый популярный автомобиль у бумеров и зумеров
30/06/25 17:00
Новосибирцы оформили по «дачной амнистии» более 240 тысяч объектов недвижимости
30/06/25 16:00
Недвижимость Общество
Объявили конкурс на должность председателя арбитражного суда в Новосибирской области
30/06/25 15:30
Отставки и назначения
Популярное
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Календарь лунных фаз для ухода за комнатными растениями на июль 2025
30/06/25 11:15
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске заключил соглашения о сотрудничестве с двумя ветеранскими организациями
1/07/25 9:00
Нелегальные ВОЛС создают риски аварий и затрудняют ремонт электросетей в НСО
26/06/25 10:45
Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске
25/06/25 15:20
Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске
25/06/25 9:40
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности