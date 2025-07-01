В Новосибирске запустили завод по производству комплексов фотовидеофиксации

Компания ООО «Завод Промышленной Автоматики «Рекорд» открыла новую производственную площадку в Октябрьском районе Новосибирска. На объекте созданы механосборочных цех, цеха металлообработки и СМД-монтажа и т.д. Объем инвестиций в проект составил 700 млн рублей.

Первоначально инвестору был предложен участок в Барышевском сельсовете, но в итоге производство было решено построить на улице Никитина. Министерство экономического развития региона совместно с Корпорацией развития Новосибирской области оказали содействие в подборе земельного участка для размещения производства. Ранее компания арендовала площадку для выпуска продукции. Как отметил коммерческий директор ООО «ЗПА Рекорд» Роман Залевский, объединение производственных площадей под одной крышей позволит оптимизировать логистические процессы, объединить разработчиков и инженеров на одной площадке и более продуктивно взаимодействовать с крупными заказчиками. В планах инвестора ― закрыть потребность в таком оборудовании всего Сибирского федерального округа.

― Мы разработали комплексы ФВФ и радарные системы частотой 76ГГц, что позволило кратно увеличить число фиксируемых радаром параметров. Точность определения объектов и нарушений с помощью наших моноблочных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения составляет свыше 99.7%, ― пояснил Залевский.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что предприятие постоянно разрабатывает новые устройства, ищет новые рыночные ниши, интересные для Новосибирска и других регионов в таких направлениях, как общественная безопасность, развитие аппаратного комплекса «Безопасный город», обеспечение безопасности на дорогах, комплексы фиксации нарушений и комплексы, контролирующие состояние дорог.

― Мы наметили целый перечень перспективных направлений, по которым разработчики могли бы изготовить опытные образцы, а мои коллеги из различных министерств ― минтранс, минцифра ― предоставить полигоны для апробирования, чтобы в дальнейшем организовать использование техники и оборудования уже в интересах государства и города, ― подчеркнул Травников.

Выйти на полную проектную мощность предприятие планирует к 2029 году. Ежегодно завод намерен выпускать порядка 1000 ед. продукции, а также перечислять в бюджет 130 млн рублей налогов. На сегодняшний день на заводе трудится 60 сотрудников, в планах создать порядка 100 рабочих мест.

Напомним, проект по созданию в Новосибирске завода промышленной автоматики «Рекорд» инициировали 4 компании из Новосибирской области и Алтайского края. В 2024 году партнеры создали ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» для реализации перспективных инновационных разработок в сфере аппаратно-программных комплексов. В 2024 году стоимость его создания оценивалась в 500 млн рублей. Проект был представлен на инвестсовет региона в апреле 2024 года.

На новом производстве планируется выпускать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, оптические системы проекции дорожной разметки, автоматизированные пункты наблюдения за уровнем загрязнения воздуха, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального управления светофорами, автоматизированные системы дистанционного тепловизионного контроля, а также аграрные и дорожные автоматизированные метеостанции. В перспективе ассортимент будет дополнен системами досмотра багажа и грузов, а также автоматическими пунктами досмотра и весового контроля.

ООО «Завод Промышленной Автоматики «Рекорд» с 2021 года производит комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального светофорного управления, оптические системы проекции дорожного движения. В 2025 году компания выпустила 105 систем видеонаблюдения на сумму более 550 млн рублей. По данным сервиса Контур Фокус, учредителем ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» является Александр Печатнов, директор ― Степан Сологуб.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за неработающих камер Новосибирск не получил около миллиарда рублей.