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Новосибирцы едят фастфуд реже других россиян

  • 01/07/2025, 14:30
Новосибирцы едят фастфуд реже других россиян
Лишь 2% сибиряков употребляют «быструю еду» ежедневно

Жители Сибири, в том числе Новосибирской области едят фастфуд реже остальных россиян — 21% сибиряков не ходят в заведения, где готовят такую пищу. При этом 2% сибиряков употребляют «быструю еду» ежедневно, сообщили Аналитики МТС AdTech.

Самыми частыми причинами покупки фастфуда, по словам сибиряков, является желание побаловать себя вкусной едой (36%) и лень готовить (24%). Лишь 1% опрошенных рассказали, что покупают такую еду, когда испытывают стресс.

Опрос показал, что в целом по России фастфуд гораздо популярнее других мест общественного питания. В мае 2025 года в таких заведениях было совершено транзакций в почти в 5,8 раз больше, чем в ресторанах. Средний чек в заведениях фастфуда по России составил 450 рублей и не изменился по сравнению с маем прошлого года. Для сравнения, в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, а рост составил 11%.

Стоит отметить, что 14% респондентов сообщили, что стали чаще употреблять фастфуд по сравнению с прошлым годов. Половина опрошенных отметила, что их потребление осталось на прежнем уровне, а 37% стали есть фастфуд реже.

По словам коммерческого директора МТС AdTech Артема Пуликова, рынок ресторанов быстрого питания, особенно в крупных городах, близок к насыщению, поэтому рестораторы ищут разные способы привлечь аудиторию. Один из них — открытие точек в жилых комплексах, таким образом охватывается в том числе и та аудитория, которая по разным причинам больше времени проводит в локациях у дома.

По данным сервиса 2ГИС, в категории «Рестораны быстрого питания» в Новосибирске значится 1978 точек, в том числе «Вкусно — и точка» (17 филиалов), «Бургер Кинг» (14 филиалов), «Brooklyn « (10 филиалов), «Гриль №1» (9 филиалов) и другие.

Ранее редакция сообщала, что шаурма в Новосибирской области за год подорожала на 13%.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии МТС


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