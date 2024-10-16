Новые операции в цифровых рублях анонсировали на выставке FINOPOLIS-2024

В первом квартале 2025 года ВТБ планирует завершить свою подготовку к внедрению цифрового рубля. Банк ожидает анонса новых технологий от Центрального банка России. На выставке FINOPOLIS-2024 финансовая организация продемонстрировала прототип, который позволяет зачислять студенческие стипендии и оплачивать штрафы с помощью цифровых рублей.

Получение выплат в цифровой форме или осуществление платежей станет привычным процессом, отмечают эксперты.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ заявил, что проведение операций и переводы с использованием цифрового рубля рассматриваются как один из ключевых факторов развития российской финтех-индустрии. Технология цифрового рубля обеспечивает высокую степень безопасности финансовых транзакций. По его словам, существует убеждение, что демонстрационный проект, связанный с получением стипендий и уплатой штрафов, будет активно исследоваться для последующей реализации данного платежного инструмента в России, что поспособствует популяризации цифрового рубля среди граждан.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что наверняка первыми, кто начнет активно применять новый формат национальной валюты, станут получатели государственных пособий и выплат, поэтому основная цель — сделать этот процесс максимально гладким, чтобы он не отличался от уже существующих безналичных транзакций.

Справка:

Цифровой рубль — это цифровая версия российской национальной валюты, выпускаемая Банком России. В пилотном проекте цифрового рубля участвуют 11 банков, помимо ВТБ.