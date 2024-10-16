На энергорынке Сибири предлагают создать единую тарифную зону

Правительство РФ предлагает передать в ведение ФАС формирование тарифов на передачу электроэнергии в регионах Сибири, а также объединить Сибирский федеральный округ в единую тарифную зону. Ключевая причина — рост убытков компании «Россети Сибирь». Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в правительстве. По данным издания, эти меры предварительно поддерживают Минэнерго и крупная промышленность. Редакция Infopro54 обратилась к независимому эксперту энергорынка Сергею Бухарову (на фото в центре) с просьбой прокомментировать, с чем связано формирование проблем на энергорынке округа и к чему может привести реализация решения правительства, к чему при этом готовиться бизнесу и частным потребителям электричества в Сибири.

— Сергей Владимирович, на ваш взгляд, с чем связан рост убытков компании «Россети Сибирь»?

— Мы имеем дело с миной, заложенной разработчиками программы реформирования сетевого комплекса.

Есть два типа сетевых организаций. Территориальные сетевые организации (ТСО), эксплуатирующие сети до 110 кВ. Их услуги оплачивают большинство потребителей региона по тарифам, единым в границах региона и дифференцируемым по уровням напряжения. Эти тарифы утверждаются региональным регулятором в пределах, установленных ФАС России. Еще есть Федеральная сетевая компания (ФСК). Она эксплуатирует сети 220 кВ и выше. Тарифы ей утверждает ФАС России, они едины для всей территории РФ и существенно ниже самого низкого тарифа ТСО. Услуги ФСК оплачивают все — как потребители, присоединенные к сетям ФСК, так и потребители, присоединенные к сетям ТСО. Последние это делают опосредованно, через оплату услуг ФСК со стороны ТСО.

Чем больше полезный отпуск из сетей сетевой организации, тем более низкий у нее может быть тариф. Так как услуги ФСК прямо или опосредованно оплачивают все, то для нее безразлично, как потребители присоединены к сетям. Для ТСО ситуация иная: уход потребителя на прямые расчеты с ФСК для ТСО — потеря выручки. Чтобы защитить ТСО от потери выручки, особенно в регионах где доля крупных потребителей, присоединенных к сетям ФСК, высока, и не допустить чрезмерного роста тарифов ТСО, был придуман договор аренды «последней мили». По нему в аренду ТСО передавались отходящие от подстанций ФСК линии электропередачи. Иногда передавались буквально куски провода (на питающем КрАЗ ЦРП220 были переданы в аренду части измерительных устройств — трансформаторы тока). Это позволяло требовать от крупных потребителей оплачивать услуги по передаче электрической энергии не ФСК, а ТСО, то есть по более высокому тарифу. Фактически крупные потребители, оплачивая не оказываемую им услугу, доплачивали за услуги по передаче прочим потребителям.

Крупным потребителям такой «колхоз» быстро наскучил, и они начали через суд оспаривать законность договоров «последней мили» — и оспаривать довольно успешно. Правительство спохватилось, и в 2013 были внесены изменения в закон «Об электроэнергетике», предусматривающие отмену договоров «последней мили». Эти договоры прекратили свое действие в 2017 году на территориях 16-ти субъектов РФ, в том числе в Республике Хакасии и Томской области (на территории Красноярского края они к дате внесения изменений в закон прекратили свое действие по суду). В 2029 году договоры «последней мили» должны прекратить свое действие на территории еще четырех субъектов, включая Республику Бурятию и Забайкальский край.

Был введен специальный уровень напряжения ВН(1), тариф на котором являлся суммой тарифа ФСК и специальной надбавки, предназначавшейся ТСО. Величина этой надбавки каждый год должна снижаться, а для компенсации потерь ТСО ей должны были соответствующим образом увеличивать тарифы. Последнее, естественно, приводило к дополнительному росту тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, расположенных на территории соответствующего субъекта и присоединенных к сетям ТСО, включая население.

Про население необходимо сказать отдельно. Тарифы для населения у нас по-прежнему 100%-но регулируемые и считаются экономически необоснованными. Снижение тарифов для населения достигается занижением для него тарифов на услуги по передаче. Недополученные от оказания услуг по передаче населению доходы компенсируются ТСО через завышение тарифов для прочих потребителей. Это называется перекрестное субсидирование.

Надбавка в тарифе ВН(1) называлась ставкой перекрестного субсидирования. Компенсировать ТСО доходы, недополученные от оказания услуг по передаче потребителям «последней мили», необходимо было не только за счет повышения тарифов для прочих потребителей, а в первую очередь за счет роста тарифов для населения. По разным причинам некоторые регионы с этим не справились.

Не хочу сказать, что упомянутая мной «мина» была заложена специально. Просто последствия ее срабатывания никто не просчитывал.

— Почему попытки компании «Россети Сибирь» взыскивать убытки из региональных бюджетов не увенчались успехом?

— Главный аргумент регионального бюджета в суде — региональный регулятор устанавливает тарифы в рамках их предельных уровней, утвержденных ФАС России.

— Как рост убытков сетевой организации сказывается на ее ремонтных, инвестиционных программах?

— Инвестиционная и ремонтная программы — это главные регулировочные статьи, то есть то, что в первую очередь используется для снижения используемой для расчета тарифа необходимой валовой выручки. В результате при ограничении инвестиций получаем невозможность развития электрических сетей.

Со снижением ремонтной программы все еще интереснее. Уменьшение объемов планово-предупредительных ремонтов приводит к еще большим расходам на восстановительный ремонт, то есть ремонт после аварий. Снижают и затраты на персонал. В первую очередь ограничивают рост заработной платы и не заполняют свободные вакансии. В результате происходит снижение качества эксплуатационного персонала, а это приводит к снижению качества эксплуатационного обслуживания. И здесь опять круг замыкается — расходы на ремонт растут из-за ускоренного износа оборудования и увеличения количества аварий. Система не только теряет возможность развития — она начинает деградировать.

— К чему, на ваш взгляд, приведет объединение Сибирского округа в единую тарифную зону?

— Это приведет к выравниванию тарифа на услуги по передаче электрической энергии на территории СФО. Соответственно, в каких-то субъектах он вырастет, в каких-то — снизится. Другими словами, будет введено межтерриториальное перекрестное субсидирование, при котором потребители территорий, где ранее тариф был низким, станут доплачивать за услуги по передаче электрической энергии за потребителей на территориях, где ранее тариф был высокий.

— Поможет ли это решить проблему?

— Сомневаюсь, так как кошелек потребителей на территориях, где произойдет увеличение тарифов, не резиновый.

— К чему приведет передача ФАС формирования тарифов на передачу электроэнергии в регионах Сибири?

— ФАС России, как органу, не зависящему от потребителей на этих территориях, проще будет проводить политику по исполнению требований, вытекающих из внесенных в 2013 году поправок в закон «Об электроэнергетике».

При сохранении существующей рыночной модели и системы тарифного регулирования передача ФАС полномочий по регулированию тарифов на услуги по передаче на территории СФО — это попытка пришить придуманную в 2013 году «заплатку» теперь руками ФАС, коль регионы не справились.

На самом деле мы сегодня наблюдаем последствия прокрастинации. А прокрастинация плоха тем, что чем дальше мы откладываем момент принятия решения, тем дороже будут последствия его принятия.

С «перекресткой» борются с 1997 года. Результата ровно ноль. Потому что вся борьба сводится к выпуску очередного постановления, требующего ограничивать «перекрестку», а оно при регулировании не применяется. Можно заменить «перекрестку», которая по факту — снижение тарифа для всех, системой адресных субсидий. Но одно дело — последствия такого переход, будь он произведен в 2013 году, и другое дело — в 2025-м.

ТСО оплачивает услуги ФСК полным рублем даже там, где в режиме нормальной работы сети ТСО услугами ФСК не пользуется. А это тоже дополнительная нагрузка на тариф ТСО.

Список можно продолжать, но проблема в том, что все энергокомпании, включая «Россети», существующая модель устраивает. Просто каждый считает, что нужно чуть-чуть «подкрутить» вот здесь.

Ревизией модели нужно было начинать заниматься минимум лет пять назад. И собрать под это продуктивную команду можно. Но нет главного — политической воли принять решение об этом. И одна из причин отсутствия этой воли — всех, кроме потребителей, ситуация устраивает.

— Какой индексации тарифов при этом можно ожидать? Для юрлиц, населения?

— К каким качественным последствиям это приведет, я уже сказал ранее. Чтобы оценить количественные последствия, нужно иметь данные по установленным тарифам и показатели баланса потребления электрической энергии по каждому субъекту, а также знать, что конкретно собирается делать ФАС России. Ответа на этот вопрос у меня нет.

Для Новосибирской области из-за особенностей устройства электросетевого комплекса и схемы его реформирования проблема «последней мили» неактуальна. Проблема «перекрестки» по населению — это общероссийская проблема. Предполагаю, что Новосибирская область в периметр проекта не войдет, так как АО «Россети Новосибирск» не является филиалом ПАО «Россети Сибири» (Новосибирская компания входит в ПАО «Россети»). ПАО «Россети Сибирь» осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области вводят дифференцированные тарифы на электроэнергию: стоимость киловатт-часа привязывают к потреблению электричества.