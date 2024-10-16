С начала осени в Новосибирск привезли 1000 тонн хурмы

С начала сентября текущего года в Новосибирск было импортировано более 1000 тонн хурмы из Узбекистана.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, этот фрукт традиционно появляется на прилавках сибирских магазинов с наступлением осени. В октябре импорт хурмы значительно увеличивается, достигая пика в преддверии Нового года. Однако потребительский спрос на него остаётся стабильным в течение всего холодного сезона.

— С наступлением осени в регион ввезено 70 партий хурмы узбекистанского происхождения общим объемом 1 004 тонны, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля специалисты ведомства не обнаружили нарушений законодательства.

Ранее редакция сообщала о том, что по инициативе губернатора Новосибирская область обменяется урожаем с Узбекистаном.