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Новому главе «Технопарка» определили полномочия

  • 16/02/2021, 17:03
Автор: Юлия Данилова
Новому главе «Технопарка» определили полномочия
Дмитрий Верховод займется развитием «жесткой» инфраструктуры для инноваторов. Все функции по их поддержке и развитию возьмет на себя специализированный фонд.

— Принято решение, что АО «Академпарк» сосредоточится на развитии «жесткой» инфраструктуры. Он будет увеличивать площади, чтобы привлекать в Технопарк новых резидентов. Функции по предоставлению мер поддержки, которые помогут стартапам вырасти до новых компаний, доказать свою эффективность и состоятельность на рынке, будут переданы единому региональному оператору, так как совмещать эти полномочия непросто, — заявила на пресс-конференции в ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Она напомнила, что в январе 2021 года на базе областного фонда науки была создана новая служба — Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности. Он будет выполнять функции регионального оператора, обеспечивать все меры поддержки инновационных компаний, а также реализацию практик, отработанных на площадке Академпарка.

По словам министра науки Новосибирской области Алексея Васильева, сегодня имущественный комплекс Технопарка составляет около 120 тысяч кв. м. Около 50% площадей находятся в собственности АО «Академпарк», остальное — у компаний-резидентов. В прошлом году, в ходе изучения спроса со стороны резидентов, около 60 компаний заявили о недостатке площадей для развития.

— Дефицит площадей нужно максимально оперативно ликвидировать, и АО должно взять на себя эту задачу. На горизонте пяти лет мы планируем в два раза удвоить доступную для резидентов инфраструктуру с учетом их потребностей, — подчеркнул министр. — Речь идет как о резидентах, которые уже работают в Технопарке и им требуются площадки для расширения деятельности, так и о стартапах, которые проходят акселерационные программы.

Врио гендиректора «Академпарка» избран Дмитрий Верховод

И.о. директора АО «Академпарк» Дмитрий Верховод пояснил, что правительство региона передает парку около 6 га земли по улице Николаева на площадке, прилегающей к Технопарку.

— Задачи и цели четко сформулированы и понятны. Сейчас я планирую провести ревизию потребностей в строительстве «жесткой» инфраструктуры и обеспечении технологическими сервисами действующих резидентов. Не теряю надежды, что к нам придут крупные отечественные и международные корпорации в виде R&D-отделов, — говорит Верховод. — Я ставлю перед собой задачу в течение 3-5 лет запустить новый этап развития Академпарка, вырастить новую смену и уйти добровольно, обеспечивая наш Технопарк возможностями дальнейшего развития. Мне 60 лет. Директор технопарка в таком возрасте — это исключение, нужно дать дорогу молодым.

Верховод также отметил, что АО «Академпарк» не отказывается от анонсированной несколько лет назад идеи по строительству кампуса для инновационных компаний на въезде в поселок «Горки Академпарка»

Объем инвестиций в развитие жесткой инфраструктуры в правительстве региона не называют, отмечая что для этого нужно более четко оценить потребности резидентов. Однако в строительстве объектов точно будут принимать участие частные инвесторы, а весь проект планируется реализовывать в форме ГЧП. По словам Ирины Мануйловой, около 100-150 млн на развитие Технопарка ежегодно будет направлять АО, плюс на эти цели могут направляться средства, вырученные от продажи квартир в поселке «Горки Академпарка». (Оператором проекта является АО «Академпарк». — Ред.)

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Что касается «мягкой» инфраструктуры, то сейчас Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности оценивает практики, созданные в Технопарке по поддержке резидентов, тестирует варианты их переноса, изучает пожелания инноваторов — на чем можно усилить акценты.

— Мы не уходим из Академпарка. У нас там будет своя площадка и площадка в городе. Фонд будет курировать «Точку кипения». Кроме того, мы оформляем документы, чтобы пройти аккредитацию и получить статус регионального оператора «Сколково». Думаю, что эту работу закончим в апреле, — говорит директор фонда Александр Николаенко. — Инновационному бизнесу мы будем оказывать помощь в коммуникациях, налаживании связей, поиске партнеров, оформлении заявок в федеральные институты развития. В наши полномочия также входит экспертиза заявок инновационных компаний для получения микрогрантов. Это очень лакомый кусочек для стартаперов — Новосибирская и Свердловская области первыми опробуют такой механизм привлечения федеральных средств в регион.

По данным Ирины Мануйловой, по итогам 2020 года в Технопарке числились 319 резидентов. Большая часть локализована непосредственно в Технопарке. Совокупная выручка компаний — более 31 млрд рублей, из них 17 млрд дали те, кто работает на площадях парка. В общей сложности резиденты заплатили в бюджеты всех уровней 3,5 млрд рублей налогов.

— Инновационный бизнес — высокотехнологичный и высокопроизводительный. По нашим подсчетам, в 30 млрд рублей выручки добавленная стоимость составляет не менее 60%, а это, как минимум, 18 млрд рублей вложений в ВРП региона, — констатирует Дмитрий Верховод. — Думаю, Технопарк — это самая крупная производственная площадка на территории области по количеству занятых и объему выручки. Если говорить о показателях эффективности, то ключевым, на мой взгляд, по-прежнему является создание не менее 20 новых бизнесов в год.

Алексей Васильев отметил, что проработанный проект и бизнес-план инфраструктурного развития «Академпарка» будет вновь представлен на рассмотрение инвестиционного совета Новосибирской области.

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Рубрики : Инновации Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Технопарк резиденты инновации Дмитрий Верховод Академпарк


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