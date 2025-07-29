Новые правила для большегрузов в Новосибирске: что изменится

Мэрия Новосибирска разрабатывает законодательную базу для введения ограничений на передвижение большегрузов в черте города. Вопрос упорядочения дорожного движения был поднят мэром Максимом Кудрявцевым на еженедельном совещании.

В настоящее время готовится документация, определяющая зоны, где движение крупнотоннажного транспорта будет запрещено, а также маршруты, разрешенные для их передвижения. По словам главы города, это позволит снизить загруженность городских магистралей и сохранить качество дорожного покрытия.

Мэр Кудрявцев подчеркнул, что введение запрета на проезд большегрузов весом более 12 тонн по определенным улицам является оправданным решением, способствующим уменьшению заторов и снижению нагрузки на дорожную сеть. Он также отметил необходимость разработки альтернативных маршрутов для грузового транспорта, учитывающих интересы всех сторон, и постоянного мониторинга ситуации.

Первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев сообщил, что существующее постановление, ограничивающее движение грузовиков с 6:00 до 22:00, не приносит желаемых результатов. В связи с этим в течение двух недель будет представлен проект постановления с внесенными изменениями.

Рабочей группой, с участием представителей ГИБДД, ассоциации перевозчиков и контролирующих органов, предложены два ключевых принципа. Первый – создание круглосуточных транзитных коридоров, исключающих скопление транспорта на въездах в город. Определены четыре основных маршрута, соединяющие трассы с разных направлений. Второй – установление зон полного запрета на движение грузового транспорта тяжелее 12 тонн.

В настоящее время определено восемь таких зон, включая центр города и ряд улиц в различных районах. В их число входят улицы Ленина, Нарымская, 1905 года, а также улицы Бардина, Магаданская, Даргомыжского, Красный проспект, Курчатова, Мясниковой, Жуковского, Аэропорт, Дуси Ковальчук, Кирова, Никитина, Пролетарская, улицы Первомайского и Советского районов. Данный подход рассматривается как компромиссное решение в условиях отсутствия объездных дорог и стоянок для грузовиков, позволяющее снизить транспортную и экологическую нагрузку, повысить пропускную способность дорог и сократить количество ДТП. Планируется расширение зон, свободных от большегрузов, по мере адаптации перевозчиков и изменения логистики. Достигнута договоренность с ГАИ об усилении контроля за соблюдением новых правил.