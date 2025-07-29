Квартиры на вторичке в Новосибирске стали продаваться быстрее

Во втором квартале 2025 года срок активности объявления о продаже готовой квартиры на вторичном рынке (срок экспозиции) начал сокращаться впервые за последние полгода. По данным аналитиков Яндекс Недвижимости, в Новосибирске он снизился больше, чем в остальных городах-миллионниках — сразу на 23% (со 131 до 101 дня). Для сравнения, в целом по России этот показатель составил 108 дней (снижение на 2,7%).

При этом все больше собственников жилья в мегаполисе готовы к скидкам. Если в первом квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 56,9%, то во втором квартале доля таких лотов составляет уже 57,8%. А доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала снижаться: во втором квартале она составляла 8,3%, в то время как в начале года была 10,2% (-1,9%).

Скидки также продолжили расти. Во втором квартале дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по городу составил 5,1%. Это на 0,1% больше, чем в первом квартале.

— Покупатель становится активнее — прежде всего в отношении объектов, где собственники готовы к торгу. Мы видим рост доли объявлений со скидками и увеличение самих дисконтов. На этом фоне интерес к готовым квартирам растет, и они уходят быстрее. При этом рынок остается чувствительным к уровню ставок и индивидуальным условиям сделки, особенно в массовом сегменте, — говорит коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Напомним, на рынке Новосибирска продолжает расти количество непроданных квартир в новостройках. На начало июня у застройщиков зависли 76,6 тысяч лотов. Это 5,1 тысяч больше, чем на начало 2025 года, констатировал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

При этом стоимость квартир в новостройках Новосибирска в первом полугодии 2025 года обогнала вторичку на 22,6%. Квадратный метр на первичном рынке достиг 168 403 рублей, тогда как на вторичном — 137 419 рублей. К таким выводам пришли эксперты классифайда «Витрина недвижимости Restate».

Ранее редакция сообщала, что вторичный рынок недвижимости в Новосибирске вдвое превышает первичный.