Рекламодателям

Квартиры на вторичке в Новосибирске стали продаваться быстрее

  • 29/07/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
вторичный рынок недвижимости
Дисконт на квартиры превысил 5%

Во втором квартале 2025 года срок активности объявления о продаже готовой квартиры на вторичном рынке (срок экспозиции) начал сокращаться впервые за последние полгода. По данным аналитиков Яндекс Недвижимости, в Новосибирске он снизился больше, чем в остальных городах-миллионниках — сразу на 23% (со 131 до 101 дня). Для сравнения, в целом по России этот показатель составил 108 дней (снижение на 2,7%).

При этом все больше собственников жилья в мегаполисе готовы к скидкам. Если в первом квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 56,9%, то во втором квартале доля таких лотов составляет уже 57,8%. А доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала снижаться: во втором квартале она составляла 8,3%, в то время как в начале года была 10,2% (-1,9%).

срок экспозиции

Источник: Яндекс Недвижимость

Скидки также продолжили расти. Во втором квартале дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по городу составил 5,1%. Это на 0,1% больше, чем в первом квартале.

— Покупатель становится активнее — прежде всего в отношении объектов, где собственники готовы к торгу. Мы видим рост доли объявлений со скидками и увеличение самих дисконтов. На этом фоне интерес к готовым квартирам растет, и они уходят быстрее. При этом рынок остается чувствительным к уровню ставок и индивидуальным условиям сделки, особенно в массовом сегменте, — говорит коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

дисконт на вторичку

Источник: Яндекс Недвижимость

Напомним, на рынке Новосибирска продолжает расти количество непроданных квартир в новостройках. На начало июня у застройщиков зависли 76,6 тысяч лотов. Это 5,1 тысяч больше, чем на начало 2025 года, констатировал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

При этом стоимость квартир в новостройках Новосибирска в первом полугодии 2025 года обогнала вторичку на 22,6%. Квадратный метр на первичном рынке достиг 168 403 рублей, тогда как на вторичном — 137 419 рублей. К таким выводам пришли эксперты классифайда «Витрина недвижимости Restate».

Ранее редакция сообщала, что вторичный рынок недвижимости в Новосибирске вдвое превышает первичный.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

959

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа квартир вторичный рынок


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

На вопросы, которые задают жители двух крупнейших сибирских городов, отвечает кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют запустить в сентябре
29/07/25 18:30
Общество Транспорт
Образовательная программа «Герои НовоСибири»: первый модуль завершен
29/07/25 18:15
Власть
В промышленном парке под Новосибирском запустят новый контейнерный терминал
29/07/25 18:00
Бизнес
Как бороться с нарушителями тишины: руководство для жителей частного сектора
29/07/25 17:37
Власть
«Лучше свалки убрать»: инженеры оценили реальность очистки Новосибирска от паутины проводов
29/07/25 17:30
Бизнес Власть Общество Экономика
Квартиры на вторичке в Новосибирске стали продаваться быстрее
29/07/25 17:00
Недвижимость
Новые правила для большегрузов в Новосибирске: что изменится
29/07/25 16:52
Власть
В новосибирском Союзе отцов оценили идею дополнительного выходного для родителей
29/07/25 16:00
Власть Общество
Мэрия Новосибирска купит технику для промывки ливневок
29/07/25 15:00
Бизнес Власть Город
Новосибирский медик рассказал о лихорадке чикунгунья из Китая
29/07/25 14:00
Общество
В Новосибирске в полтора раза увеличится количество платных парковок
29/07/25 13:00
Власть Город Транспорт
Анатолий Серышев сопровождает Михаила Мишустина в рабочей поездке в Омск
29/07/25 12:30
Власть
Новосибирские предприниматели отправили за границу мороженого на 275 млн рублей
29/07/25 12:00
Бизнес ВЭД
Победителей конкурса журналистов «Сибирь.ПРО» определит экспертное жюри
29/07/25 11:48
Бизнес
Двоих новосибирцев обвиняют в пропаганде терроризма и госизмене
29/07/25 11:00
Общество Право&Порядок
ГУФСИН ищет поставщика продуктов для магазинов в колониях Новосибирской области
29/07/25 10:00
Бизнес Власть
Новосибирску предлагают вернуть прежнее название — Новониколаевск
29/07/25 9:00
Город Общество
Сбой в ИТ-системе «Аэрофлота» привел к отмене трех рейсов в Сибири
28/07/25 19:20
Бизнес Общество Право&Порядок Транспорт
В Новосибирске определились с пятым мостом через Обь
28/07/25 18:00
Власть Город
Минстрой подал иск на миллиарды к генподрядчику ледовой арены в Новосибирске
28/07/25 17:30
Бизнес
Популярное
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
О причинах появления крапивницы рассказала медик из Новосибирска
10/07/25 13:30
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Новости компаний
Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт
29/07/25 9:10
Новосибирский стройкомплекс получил мощное электроснабжение
24/07/25 11:15
Банк Уралсиб выпустил клиенту экспресс-гарантию на платформе ВБЦ всего за 20 минут
22/07/25 9:08
Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга
16/07/25 10:32
Новосибирские энергетики обновили около 700 опор ЛЭП за полгода
15/07/25 12:45
Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков России
14/07/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно