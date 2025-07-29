В новосибирском Союзе отцов оценили идею дополнительного выходного для родителей

В Государственной Думе рассматривается предложение о введении ежемесячного дополнительного выходного дня для работающих родителей, воспитывающих детей до 18 лет. Автор инициативы, депутат Евгений Марченко, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, убежден, что такая мера позволит родителям активнее участвовать в воспитательном процессе и будет способствовать укреплению традиционных семейных устоев.

Среди новосибирских родителей эта инициатива находит положительный отклик, пишет издание «Горсайт». Жительница города, воспитывающая дошкольника, в беседе с журналистами выразила поддержку предложению, отметив, что при нынешнем графике работы времени на общение с ребенком катастрофически не хватает. Молодая мама призналась, что мечтает о переходе на четырехдневную рабочую неделю, чтобы иметь больше возможностей для полноценного участия в жизни своего ребенка, который уже в следующем году пойдет в школу.

Сергей Майоров, возглавляющий Союз отцов Новосибирской области считает, что отдельно взятая мера в виде одного дополнительного выходного в месяц не окажет существенного влияния на ситуацию в целом, но как часть комплексного подхода может принести пользу. По его словам, увеличение времени, которое родители смогут проводить со своими детьми, благотворно скажется как на воспитательном процессе, так и на эмоциональном состоянии подрастающего поколения. Майоров подчеркнул, что любая возможность усилить взаимодействие между родителями и детьми заслуживает внимания и поддержки.

Ранее редакция сообщала, что руководителю новосибирского Союза отцов не понравился выбор актера на роль академика Михаила Лаврентьева.