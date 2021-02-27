Техкомплект нарастил продажи автотопливозаправщиков, самосвалов и аварийно-ремонтной спецтехники

Например, на Заводе спецтехники Техкомплект (офис продаж, где заказывается спецтехника, — Киев, производство в Украине в Полтавской области) в 2020-м году производство и продажи новых автотопливозаправщиков, самосвалов 4-5 тонн и аварийно-ремонтных автомобилей выросли в разы по сравнению со статистикой за 2019-й год:
Интересна и востребована другая спецтехника: Украина по-прежнему сохраняет стабильно высокий спрос на автогидроподъемники, автомобили скорой медицинской помощи и крано-манипуляторные установки.
Грузовые бренды IVECO (Италия) и МАЗ (Республика Беларусь) – это основные поставщики базовых грузовых шасси, которые используются для монтажа навесного оборудования и кузовных надстроек, изготавливаемых на Заводе спецтехники Техкомплект. Причем, в общей массе изготавливаемых автомобилей на долю IVECO в 2020-м году приходится 35%, а на МАЗ – 19%. На базе МАЗ и IVECO собираются автогидроподъемники, автотопливозаправщики, самосвалы, аварийно-ремонтные автомобили, вахтовки, бортовые платформы, дополненные крано-манипуляторными установками. Эти грузовые бренды зарекомендовали себя лояльной ценой на шасси в сочетании с просто фантастически превосходными характеристиками и показателями во время эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания.
Вместе с тем, в 2020-м году прирост количества спецавтомобилей Техкомплект, изготовленных на базе IVECO и МАЗ — +43% и +29% соответственно, по сравнению по этим двум торговым маркам в 2019 году.
Кроме того, несмотря на санкции, остается стабильно высоким спрос на грузовые шасси ГАЗ. Так, в 2020-м году среди всех сделанных единиц автотехники доля машин на базе ГАЗ составляет 20,9%, а прирост применения ГАЗ в качестве базового авто по сравнению с 2019 годом составляет +6%. На базе ГАЗ собираются бензовозы, самосвалы, аварийно-ремонтные автомобили, автогидроподъемники. Как правило, цена на шасси ГАЗ наиболее низкая, если сравнивать с аналогичными по техническим характеристикам машинами от других грузовых брендов. Низкая цена специализированного автомобиля является приоритетом в принятии решения о покупке: эта особенность ведения государственных закупок играет ключевую роль при заказе автоспецтехники через систему тендеров.
Кроме того, укрепились позиции в качестве используемого в качестве базового автотранспорта у следующих торговых марок — Peugeot, Citroen, JAC, MAN. А еще в качестве базовых автомобилей впервые использовались грузовые шасси от торговых марок FOTON и FORD Trucks.
Фото с сайта Техкомплект
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