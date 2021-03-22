От новосибирского АПК потребовали увеличить эффективность

— Стоимость посевной в этом году составит 10 млрд рублей. Для сравнения: в 2020 году — 7,5 млрд. Основная причина роста затрат — изменение стоимости материальных ресурсов, используемых в посевной, — сообщил на оперативном заседании в правительстве региона министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
По его словам, ключевая строка расходов — средства химизации. В этом году на их покупку у аграриев уйдут около 6 млрд рублей, годом ранее — 4 млрд. Еще около 2 млрд потребуются на закупку горюче-смазочных материалов.
— Основные источники финансирования посевной — собственные оборотные средства сельхозпредприятий. Их гораздо больше, чем в 2020 году, — заявил Лещенко. — А также кредиты банков и господдержка в размере 1,65 млрд рублей.
— Темпы развития нашего АПК достаточно высокие. Мы это видим по качественным, количественным и финансовым показателям. Мы вторые в стране среди всех регионов по поголовью молочного стада, но седьмые по объему производства молока. Наши соседи — Алтайский край — производят молока на 30% больше. В промышленном Красноярском крае объемы производства зерна ниже, чем в Новосибирской области, но урожайность существенно выше, — напомнил губернатор. — Я считаю, что 2021 год должен стать годом серьезного ускорения работы по улучшению эффективности сельхозпроизводства. Все меры поддержки, которые мы оказываем аграриям, должны быть на этом сконцентрированы.
По словам Лещенко, для повышения эффективности работы АПК запланирован рост применения сельхозорганизациями минеральных удобрений, в том числе жидких форм, а также применение энергонасыщенной техники и селекционных разработок.
— Работу по использованию селекционных достижений, допущенных к производству по десятому региону допуска, мы ведем с 2017 года. Сейчас у нас используются почти 90% сортовых семян. Естественно, это будут другие результаты деятельности, — пообещал министр. — Сейчас по ряду районов мы пытаемся устранить недоработку по увеличению площадей кормовых культур, чтобы обеспечить потребности животноводства.
Посевная площадь в Новосибирской области в 2021 году составит почти 2,3 млн га. На технические культуры — 215 тысяч га, из них 96 тысяч — на рапс, 85 тыс — на лен-кудряш.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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