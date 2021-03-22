От новосибирского АПК потребовали увеличить эффективность

— Стоимость посевной в этом году составит 10 млрд рублей. Для сравнения: в 2020 году — 7,5 млрд. Основная причина роста затрат — изменение стоимости материальных ресурсов, используемых в посевной, — сообщил на оперативном заседании в правительстве региона министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, ключевая строка расходов — средства химизации. В этом году на их покупку у аграриев уйдут около 6 млрд рублей, годом ранее — 4 млрд. Еще около 2 млрд потребуются на закупку горюче-смазочных материалов.

— Основные источники финансирования посевной — собственные оборотные средства сельхозпредприятий. Их гораздо больше, чем в 2020 году, — заявил Лещенко. — А также кредиты банков и господдержка в размере 1,65 млрд рублей.

— Темпы развития нашего АПК достаточно высокие. Мы это видим по качественным, количественным и финансовым показателям. Мы вторые в стране среди всех регионов по поголовью молочного стада, но седьмые по объему производства молока. Наши соседи — Алтайский край — производят молока на 30% больше. В промышленном Красноярском крае объемы производства зерна ниже, чем в Новосибирской области, но урожайность существенно выше, — напомнил губернатор. — Я считаю, что 2021 год должен стать годом серьезного ускорения работы по улучшению эффективности сельхозпроизводства. Все меры поддержки, которые мы оказываем аграриям, должны быть на этом сконцентрированы.

Комментируя предстоящее начало сезона в АПК, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался, за счет чего Минсельхоз намерен повышать эффективность отрасли.

По словам Лещенко, для повышения эффективности работы АПК запланирован рост применения сельхозорганизациями минеральных удобрений, в том числе жидких форм, а также применение энергонасыщенной техники и селекционных разработок.

— Работу по использованию селекционных достижений, допущенных к производству по десятому региону допуска, мы ведем с 2017 года. Сейчас у нас используются почти 90% сортовых семян. Естественно, это будут другие результаты деятельности, — пообещал министр. — Сейчас по ряду районов мы пытаемся устранить недоработку по увеличению площадей кормовых культур, чтобы обеспечить потребности животноводства.

Посевная площадь в Новосибирской области в 2021 году составит почти 2,3 млн га. На технические культуры — 215 тысяч га, из них 96 тысяч — на рапс, 85 тыс — на лен-кудряш.