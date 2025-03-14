Новые технологии помогают заказчикам найти исполнителей под конкретный маршрут и вид груза

К примеру, на Авито Услугах количество исполнителей в сфере транспортных услуг выросло на 18%, по итогам четвертого квартала 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и достигло 100 тысяч. При этом наибольший рост отмечается в категории «по городу»: количество исполнителей увеличилось на 36%. А по количеству размещенных объявлений больше всего выросла категория «международные перевозки» — рост в 10 раз.

— Рост спроса и предложения требуют цифровизации поиска, для подбора подходящих исполнителей в зависимости от маршрута перевозки, тип груза, а также задачи. Например, если перевозчик нужен для переезда, перевозки груза и т.д. Такой функционал позволяет оптимизировать выбор для заказчиков и упрощает работу подрядчиков, —поясняет руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах Евгения Лазарева.

По данным платформы, с помощью виджета спрос на перевозки внутри города вырос на 26%, а на междугородние маршруты — на 65%.Функционал цифровых сервисов постоянно обновляется. К примеру, в список параметров, которые можно задать в поиске разработчики планируют добавить возможность выбора автомобиля для грузоперевозок, а также расчет стоимости поездки