Ливневую канализацию в «Клюквенном» построят за 54,6 млн рублей

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика по строительству новой наружной дождевой канализации в микрорайоне «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска длиною 288 метров.

Стартовая цена контракта — почти 54,6 млн рублей. Выбрать подрядчика заказчик планирует в конце марта. Победитель должен будет исполнить контракт до конца июля 2025 года.

Напомним, в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

В октябре 2024 года МКУ «Управление дорожного строительства» заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на проектирование и строительство второго и третьего участков автодороги к микрорайону «Клюквенный». Общая протяженность участка — 1,8 км. Сроки работ — до февраля 2026 года, стоимость контракта — 1, 4 млрд рублей.

В середине июля 2024 года в Новосибирской области подвели итоги аукциона по строительству первого этапа улично-дорожной сети микрорайона Клюквенного. Победителем признано ООО «Барнаульское ДСУ №4», которая обязалась выполнить работы за 1,1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что с 16 декабря 2024 года в сетку городской электрички Новосибирска добавилась новая станция. Электропоезд следует по маршруту Клюквенный — Новосибирск-Главный — Пригородный Простор.