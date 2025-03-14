Депутат из Новосибирска выступил против «закона об убийстве животных»

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев выражает несогласие с введением процедуры эвтаназии для бездомных животных. По мнению новосибирского парламентария, существуют более гуманные способы решения этой актуальной проблемы.

Вместо умерщвления он предлагает активно и масштабно проводить стерилизацию животных, строить муниципальные приюты, повышать ответственность владельцев собак и менять культуру отношения к братьям нашим меньшим.

— Важно ориентироваться на мнение большинства жителей. Опрос показал, что введение эвтаназии на территории Новосибирской области нецелесообразно. Проблема безнадзорных животных существует, и её необходимо решать, но гуманными способами. К сожалению, люди часто забывают главное правило: мы в ответе за тех, кого приручили. Необходимо повышать меры ответственности как со стороны владельцев, так и со стороны должностных лиц, — отметил Яковлев на своей страницы в Вконтакте.

В Государственной Думе обсуждают законопроект, который предлагает внести изменения в статьи 16 и 18 Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Эти поправки предполагают возможность умерщвления бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приютах.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отловом собак в Новосибирске. На этот раз стая агрессивных четвероногих напала на 16-летнюю девушку.