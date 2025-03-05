Новые трубы для масштабного ремонта теплосетей поступают в Новосибирск

На склады Новосибирской теплосетевой компании (ООО «НТСК», входит в Сибирскую генерирующую компанию) начали поступать необходимые материалы для реализации инвестиционной программы 2025 года. Прием и разгрузка ведутся ежедневно.

На начало марта закуплены первые партии труб — более 500 тонн материалов. Также поступают комплектующие для строительства новых теплосетей — компенсаторы, устройства, позволяющие нивелировать температурные деформации. Поставщиками всех необходимых материалов являются крупные российские предприятия.

Всего для ремонтной и инвестиционной кампаний запланировано приобрести более 3,5 тысяч тонн металлических труб.

В НТСК уточнили, что помимо металлических труб в Новосибирске планируется проложить почти 18 тысяч погонных метров так называемых «умных» труб (повышенной надежности в пенополиуретановой изоляции). Они оснащены системами дистанционного контроля.

Общие вложения компании в закупку основных материалов составят 909 млн рублей.

В 2025 году работа по обновлению теплосетевой инфраструктуры будет включать перекладку теплосетей, в том числе по итогам внутритрубной диагностики. Другая большая часть программы — это мероприятия по модернизации ЦТП, перекачивающих насосных станций и тепловых камер.

В ближайшее время СГК публично представит программу модернизации и капитального ремонта тепловых коммуникаций в Новосибирске.

Напомним, в 2024 году НТСК заменило в Новосибирске порядка 75 км теплосетей — это максимальный объем работ за последние 20 лет. Столько же, с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов, компания планирует заменить и в 2025 году.