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Экс-директора «СпецТрансСтроя» оштрафовали на 22 миллиона рублей

  • 05/03/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Экс-директора «СпецТрансСтроя» оштрафовали на 22 миллиона рублей
Суд принял такое решение из-за срыва сроков ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

В мае 2022 года муниципальное учреждение «Гормост» заключило с ООО «СпецТрансСтрой» договор на ремонт Октябрьского моста. Подрядчик должен был завершить все работы в конце 2024 года. Сумма контракта составила 1,1 миллиарда рублей. Однако компания не справилась со своими обязанностями, и МКУ «Гормост» в одностороннем порядке расторгло договор. «СпецТрансСтрой» был внесён в реестр недобросовестных поставщиков.

— «СпецТрансСтрой» не выполнил обязательства по ремонту моста, что повлекло причинение существенного вреда интересам неопределенного круга лиц на обеспечение транспортной доступности, — сообщает паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

При этом, из городской казны было выделено 444 миллиона рублей, которые были выплачены, но исполнитель не выполнил свои обязательства.

В итоге директор компании Сергей Арапов был признан виновным, ему назначен штраф в размере 22,2 миллиона рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «СпецТрансСтрой» было зарегистрировано в 2009 году. Генеральным директором компании является Александр Ельцов, а её конечным владельцем — Сергей Дмуха. На конец 2023 года выручка организации составила 3,1 миллиарда рублей (-29%), а чистый убыток — 412,4 миллиона рублей.

До конца декабря 2024 года директором компании был Сергей Арапов. В отношении него сейчас возбуждены четыре уголовных дела.

Ранее редакция сообщала о том, что администрация Ордынского района подала иск к «СпецТрансСтрою» на 111 миллионов. В Арбитражном суде рассматривается несколько дел в отношении компании.

Источник фото: пресс-служба мэрии Новосибирска 

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд СпецТрансСтрой Сергей Арапов


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