Букет цветов за год подорожал почти на 20% в Новосибирской области

Цветы по-прежнему остаются самым популярным подарком на 8 марта. Пока в Новосибирскую область продолжают завозить тюльпаны, аналитики ЧекИндекс по запросу Infopro54 подвели итоги «цветочного» года в регионе, а также подсчитали, во сколько обойдется праздничный букет.

— Средний чек на букет цветов в Новосибирской области на начало марта составил 3256 рублей, что на 19% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло не столь значительно, на 6% год к году, — рассказали аналитики.

Специалисты ЧекИндекса добавили, что за исследуемый период цветочный чек в регионе вырос на 18%. Сами же новосибирцы планирует потратить на букеты к 8 марта в среднем 4 тысячи рублей.

Добавим, средний чек на орхидеи и розы в столице Сибири на 151 рубль выше, чем по России (3105 рублей), а вот количество покупок за год в стране выросло больше — на 8%. При этом в Москве цветы обойдутся почти на 700 рублей дороже (3917 рублей). Траты по категориям цветов.

Интересно, что из самых популярных видов цветов, спрос упал только на тюльпаны, число покупок в этой категории сократилось на 4%. Зато средний чек на самые весенние цветы вырос сразу на 25%. Розы покупали на 12% чаще, чем годом ранее, хризантемы на 16%, а самыми популярными стали лилии, спрос на которые вырос сразу на 30%.

— В марте цены и спрос на цветы традиционно достигают своих максимальных значений. По опыту прошлых лет, объем продаж за месяц превышает предыдущий период более чем в 20 раз. На фоне дороговизны ряда категорий цветов, происходит изменение структуры продаж в сторону более доступных или альтернативных вариантов. Так, рост ценника на тюльпаны, возглавляющего топ-продаж накануне 8 марта, привел к охлаждению спроса на него, в пользу других видов цветов, — уточнили аналитики.

По данным SuperJob, в 2025 году новосибирцы планируют потратить на подарки к 8 Марта 4800 рублей и 3800 рублей на цветы. В прошлом году суммы составляли 4000 рублей и 3500 рублей, соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что советами по уходу за тюльпанами после 8 Марта поделилась агроном из Новосибирска.