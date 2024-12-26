В 2025 году СГК вложит в теплоснабжающий комплекс Новосибирска 9,5 млрд рублей

В этом году ООО «НТСК» (входит в Сибирскую генерирующую компанию, СГК) заменило в Новосибирске порядка 75 км теплосетей — это максимальный объем работ за последние 20 лет. Столько же, с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов, компания планирует заменить и в 2025 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

По его словам, в новом сезоне СГК вложит в теплоснабжающий комплекс Новосибирска порядка 9,5 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2024 году.

Концессионное соглашение

Концессионное соглашение на сумму 4,9 млрд рублей (без НДС) мэрия Новосибирска и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» заключили в феврале 2023 года — на 10 лет. Оно предполагает, что НТСК за свой счет будет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять производство и передачу тепловой энергии.

Дмитрий Перязев подчеркнул, что за 2023-2024 годы СГК вложила в теплоснабжение Новосибирска по концессии 2,5 млрд рублей. За этот период вложения энергокомпании в теплоснабжающий комплекс составят 42% от общего объема, предусмотренного концессионным соглашением. С учетом плана 2025 года объем вложений за три года составит суммарно 3,8 млрд рублей.

— На период с 2025 года у нас остается всего 3 миллиарда рублей (с НДС) на 8 лет. То есть мы понимаем, что если в следующем году мы вкладываем на выполнение концессионных мероприятий порядка миллиарда рублей или чуть больше, то на оставшиеся 7 лет у нас останется всего 1,8 миллиарда рублей. Это означает, что уже сейчас требуется решение города о дальнейшем финансировании поддержания и развития тепловых муниципальных сетей. Износ на собственных 809 км теплосетей СГК составляет в среднем 53%, а на муниципальных, а также бесхозяйных сетях — от 73 до 85%, — отметил он.

По словам спикера, все мероприятия по концессии реализуются по нескольким направлениям: линейные объекты, тепловые сети (трубопроводы и т.д) и оборудование центральных тепловых пунктов (ЦТП).

В 2025 году СГК модернизирует подход к замене линейных объектов. Если в 2024 году основной объем работ проводился в рамках инвестиционной программы (предусматривает полную замену трубопроводов), то в 2025 году большое внимание будет уделяться диагностике трубопроводов при помощи роботизированного комплекса с модулями визуально-измерительного и магнитного контроля. Это неразрушающий метод диагностики идет в дополнение к гидравлическим испытаниям, но является более точным.

— В 2024 году при помощи робота продиагностированы 33 км теплосети. В следующем году увеличиваем ремонт после проведения внутритрубной диагностики. Так как планируем покупку в Новосибирск еще одного робота. Кроме того, рассматриваем возможность привлечения специализированной организации, которая работала у нас и в 2024 году, — добавил Дмитрий Перязев.

В целом, в 2025 году по итогам внутритрубной диагностики компания планирует заменить теплосетей протяженностью не менее 10 км.

Еще одним направлением работы в 2025 году станет замена тепломагистралей. В 2025 году в планах компании замена 14 км трубопроводов на 30 участках. Среди них 12 км тепломагистралей в однотрубном исчислении на собственных теплосетях компании (на 21 участке). Еще 8 участков теплосетей общей протяжённостью около 2 км СГК заменит по концессионному соглашению, один – в рамках капремонта.

Кроме того, мероприятия по ремонту и модернизации затронут 14 ЦТП, 10 перекачивающих станций, а также 7 узловых тепловых камер.

Продолжит СГК и работу по присоединению новых объектов. По словам Дмитрия Перязева, в последние годы наблюдается тенденция роста нагрузки. Для сравнения, в 2022 году компания присоединила к теплоснабжению 126 новых объектов с общим объемом потребления 105 Гкал/ч тепловой нагрузки, в 2024 году — 96 объектов с потреблением 111 Гкал/ч.

Инвестиционная программа

Затраты на ремонтную программу 2025 года по пяти теплоэлектростанциях СГК-Новосибирск запланированы в объеме 4 млрд 975 млн. рублей, что на 16% больше затрат 2024 года.

Еще 3,3 миллиарда рублей (+18% к показателям 2024 года) будут направлены на реализацию инвестиционных программ на станциях.

За пять лет СГК вложила в ремонты ТЭЦ порядка 16,7 млрд рублей, инвестиции в них составили 5,5 млрд рублей.

— Это большие деньги, и до прихода СГК таких возможностей у «Сибэко» не было, — отметил Перязев.

Помимо этих вложений энергокомпания реализует масштабную модернизацию на Новосибирской ТЭЦ-3 по федеральной программе — полную замену теплофикационных паровых турбин. Это позволит к середине 2027 года увеличить ее мощность на 8%.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году СГК продолжит модернизацию системы водоподготовки на Барабинской ТЭЦ.