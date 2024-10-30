Новые вагоны появятся в новосибирском метро в конце 2025 года

У новых вагонов будут широкие дверные проемы, с нынешних 1208 мм они увеличатся до 1400 мм. Как пояснил заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ТМХ Городской транспорт» Максим Куликов, эта разница позволит на 17% увеличить проходную способность вагонов. Об этом он рассказал на встрече губернатора Андрея Травникова с представителями Сбера, АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ПК «Транспортные системы».

Внутри вагонов уровень комфорта также повысится. Так, пол сделают более устойчивым к загрязнениям и с защитой от скольжения, анатомические пассажирские сидения покроют износостойкой экокожей. Помимо этого, конструкторы установят защитные экраны между сиденьями и входной зоной и снабдят салоны USB-разъёмами для зарядки мобильных гаджетов. В каждом вагоне будет установлена специальная сплит-система с обеззараживанием и очисткой воздуха, а для маломобильных пассажиров оборудуют отдельное место с кнопкой для связи с машинистом.

Кабина машиниста метропоезда также будет оснащена системой климат-контроля и эргономичным креслом. Еще одним новшеством станут зеркала заднего вида с дополнительными камерами видеонаблюдения. Кстати, камерами будут оснащены и вагоны состава.

— Сделано всё для того, чтобы машинист профессионально занимался своей деятельностью – все под рукой, всё достаточно информативно, — сказал Максим Куликов.

По его словам, на 95% вагоны изготовлены из комплектующих российского производства.

Напомним, новые вагоны разработаны АО «Метровагонмаш» специально для Новосибирска. Поставщиком выступит ООО «ТМХ Городской транспорт». Обе компании входят в группу «Трансмашхолдинг», которая является лидером в России по производству подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта. Новосибирск получит 4 пятивагонных состава.

Ранее редакция сообщала о том, что АО «Сбербанк Лизинг» и АО «Метровагонмаш» поставят Новосибирску 20 вагонов метро.