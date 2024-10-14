Две компании поставят вагоны Новосибирскому метрополитену

Обновлять метропарк Новосибирска будут АО «Сбербанк Лизинг» и АО «Метровагонмаш». Информация о заключении контрактов с этими компаниями появилась на официальном сайте Госзакупок.

Так, «Сбербанк Лизинг» выиграл аукцион по поставке 15 вагонов. Из них планируется сформировать три пятивагонных состава. Данная услуга обойдется метрополитену в 4,083 млрд руб. При этом, начальная цена лота была выше — 4,39 млрд руб.

По контракту, компания-победитель по лизингу должна передать метрополитену шесть головных, шесть промежуточных и три промежуточных безмоторных вагона. Поставки должны начаться на позднее 3 октября 2025 года, а завершиться 31 марта 2026 года.

В свою очередь оплачивать поставки метрополитен начнет в январе 2026 года, а в декабре 2030 г. внесет последний платеж. Сам контракт действует до 1 июня 2031 года.

Второй участник торгов, АО «Метровагонмаш», берется за поставку еще пяти новых вагонов.

В этом случает, цена, заявленная на аукционе, осталась прежней. Таким образом, «Метровагонмаш» поставит вагоны за 863 млн рублей – это стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов. Выполнить поставки подрядчик должен до 25 декабря 2025 года.

Напомним, в октябре мэрия планирует объявить конкурс на проектирование Дзержинской линии метрополитена. На эти цели запланированы 600 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сбербанк Лизинг» поставит Новосибирску низкопольные троллейбусы на 5 млрд рублей.