S7 Airlines возобновила прямые перелеты из Новосибирска в Бангкок

Авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок. Теперь улететь в жаркий Таиланд можно будет по понедельникам, четвергам и субботам. Перелеты будут осуществляться с технической дозаправкой в Иркутске.

На экзотические рейсы авиакомпания запустит Boeing 737-800, рассчитанный на 168 пассажиров в экономическом классе и восемь – в бизнес-классе.

Помимо S7 Airlines, прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок выполняет авиакомпания «Аэрофлот» (1 день в неделю).

Напомним, по данным директора «Регионального информационно-аналитического центра STI», члена правления Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виталия Наумова, за 2023 год в Таиланд через Иркутск выехали 114 тысяч туристов, из Новосибирска — 108 тысяч, из Красноярска — около 90 тысяч. В итоге три сибирских города сформировали 21% всего российского турпотока в Таиланд. По итогам 2023 года Иркутск стал крупнейшим на востоке хабом, через который шел турпоток в тайскую столицу.

Весной 2024 полетную программу из Новосибирска выполняли три компании: «Аэрофлот», Azur Air и Ikar (Pegas Touristik). Рейсы стояли в Бангкок, Утапао (Паттайя) и Пхукет. На поездки в Таиланд приходилось около 50% всего турпотока.

Ранее редакция рассказывала, что из-за роста цен Таиланд постепенно переходит из доступного в премиум-сегмент отдыха.