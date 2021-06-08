Резиденты бизнес-инкубатора «Гараж» НГТУ НЭТИ представили свои разработки на ПМЭФ

4 июня в рамках ПМЭФ прошла встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с молодыми предпринимателями, которые создают стартапы.

В процессе дискуссии особый интерес вызвало выступление Дениса Рублева, который обозначил свое понимание предпринимателя («человека, создающего возможности и принимающего на себя риски») и представил свой проект. Он обратился к министру как к человеку, принимающему решения, от которого зависит успех внедрения его уникального решения, и встречи с которым он ждал в течение года. По словам Дениса, 72% студентов используют микронаушники на экзаменах и 23% школьников — на ЕГЭ.

— Мы не полетим к звездам, если не решим эту проблему, — заметил Денис и попросил поддержки министерства для продвижения своей технологии. — Я рискнул своим именем, когда создал эту технологию. Мы можем вводить новые ЕГЭ, менять их, создавать новые бизнес-инкубаторы, но любой школьник и студент за 300 рублей «обыграет» нас… Я как предприниматель должен уйти отсюда с поддержкой, наверное, с номером вашего телефона и с головной болью — как за неделю сделать миллиард устройств антимикронаушников, — заключил Денис.

Валерий Фальков публично похвалил выступающего, отметив яркость выступления.