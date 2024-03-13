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Новый агрохолдинг Новосибирска обеспечит своей продукцией все СФО

  • 13/03/2024, 17:11
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Новый агрохолдинг Новосибирска обеспечит своей продукцией все СФО
Продолжать работу по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности будут новосибирские аграрии при поддержке региональных властей.

Агрохолдинг ГК «Толмачёвское» строит крупный молокозавод мощностью 40 тонн в сутки в селе Красноглинное под Новосибирском. На предприятии побывал губернатор области Андрей Травников.

― Мы – третий регион в стране по молочному стаду, и потому для нас собственная переработка чрезвычайно важна. Мы приветствуем и поддерживаем все проекты, направленные на производство молочных продуктов. В магазинах появится ещё один новосибирский молочный бренд и у него будет свой круг любителей, потому что продукция очень достойная, ― сказал глава региона.

Толмачевская ферма была основана почти 100 лет назад. А сегодня это уже высокотехнологичное предприятие с полным циклом автоматизации и на 96 % российским оборудованием.

― Здесь созданы самые комфортные условия, и Новосибирская область для нас – инвестиционно привлекательный регион. Реализовывать продукцию планируем не только в Новосибирской области, но и в других регионах СФО. Здесь создано около 70 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд рублей, ― говорит руководитель ГК «Толмачёвское» Александр Кытманов.

На полках магазинов скоро появится продукция нового бренда. Это творог, сметана, молоко, масло и кисломолочные товары.

За последние несколько лет в регионе проводится масштабная работа по развитию и поддержке сельхозпроизводителей.

В 2023-2024 гг. на территории области продолжается реализация девяти крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 51 млрд рублей. Например, строительство сыродельного завода, который готов производить  широкий ассортимент сыров, сливочного масла, сухого молока. Успешно идет строительство комплекса по переработке масличных культур в Искитимском районе.

В целом инвестиционный климат Новосибирской области способствует развитию перерабатывающих агропроизводств.

Фото с сайта правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Толмачевское правительство НСО молоко губернатор власть Андрей Травников


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