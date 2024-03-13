Сбер провел урок бизнеса для студентов НГУ

Сбер провел лекцию урок бизнеса для студентов экономического и иных факультетов одного из крупнейших сибирских вузов — НГУ. В роли лектора выступил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

В ходе лекции «Урок бизнеса со Сбером» топ-менеджер поделился со студентами алгоритмом открытия и ведения своего дела, рассказал, как предпринимателям избежать ошибок в процессе построения бизнеса. Кроме того, в материалах лекции ребята через QR-коды могли скачать гайды и полезные тематические материалы.

Лекция получила широкий положительный отклик у студентов. После нее будущие специалисты задали Дмитрию Солнцеву большое количество вопросов по теме ведения бизнеса, продуктов и возможностей, которые предлагает Сбер для предпринимателей.

Сбер и НГУ сотрудничают на протяжении многих лет по разным направлениям, в числе которых научно-исследовательская деятельность, цифровизация, развитие инфраструктуры образовательного учреждения. Кроме того, сотрудники Сибирского банка регулярно участвуют в профориентационных мероприятиях НГУ. За последние два года в компанию трудоустроилось более 30 выпускников НГУ.

— На этапе выбора профессии Сбер предлагает молодым людям уникальный на рынке продукт — образовательный кредит по льготной ставке 3%. А в процессе обучения студенты могут практиковаться или стажироваться в Сбере, после — трудоустроиться. Кроме того, мы предлагаем будущим предпринимателям попробовать силы в молодежных акселераторах Сбера, — отметил Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка.

Михаил Федорук, ректор НГУ рассказал, что вуз сотрудничает со Сбером по разным направлениям — реализует образовательные и научно-исследовательские проекты.