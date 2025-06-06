Новый автобусный маршрут свяжет станцию Обь и аэропорт Толмачево в Новосибирске

В Новосибирской области 9 июня начнет работу новый автобусный маршрут №4, обеспечивающий ежедневную связь между железнодорожной станцией Обь (где останавливаются западные электрички) и аэропортом Толмачево в обоих направлениях.

Запуск маршрута инициирован губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, автобус поможет оптимизировать пассажиропоток, перенаправив часть нагрузки на железнодорожный транспорт. Это также упростит поездки для пассажиров, так как широкая сеть электричек позволит жителям как Новосибирска, так и области, добираться до аэропорта с пересадкой на станции Новосибирск-Главный с южного, кузбасского и восточного направлений.

Транспортная схема «электричка + автобус» обеспечит комфортную и своевременную доставку пассажиров из Новосибирска, а также Татарского, Чановского, Барабинского, Куйбышевского и других районов области в аэропорт Толмачево, минуя дорожные заторы, с пересадкой на станции Обь.

График движения муниципального автобуса скоординирован с расписанием пригородных поездов, проходящих через станцию Обь. Для удобства пассажиров, ожидающих поезда дальнего следования, зал ожидания на станции Обь открыт круглосуточно.