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В Новосибирске инспекторов ГИБДД и эвакуаторщиков обвиняют во взятках

  • 06/06/2025, 15:00
В Новосибирске инспекторов ГИБДД и сотрудников эвакуации обвиняют во взятках
Они якобы получали деньги от водителей за то, чтобы не увозить машины на штрафстоянку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против трёх сотрудников ГИБДД и пяти работников эвакуационной службы. Их подозревают в превышении полномочий и получении взяток с января по март 2025 года.

По данным следствия, полицейские за деньги закрывали глаза на нарушения правил парковки, а эвакуаторы не увозили машины. Сотрудники ГИБДД и эвакуационной службы действовали по схеме: водителю предлагали решить вопрос на месте, и если он соглашался, эвакуацию отменяли, а протокол не составляли. Деньги передавали прямо на месте происшествия. Все участники получали свою долю.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, нарушения обнаружили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД Новосибирской области. Подозреваемые задержаны, идет обсуждение меры пресечения. Расследование контролирует прокуратура Заельцовского района.

Ранее редакция сообщала о том, что дело экс-чиновника мэрии Новосибирска Богомазовой передали в суд. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ГИБДД взятка


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