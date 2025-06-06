В Новосибирске инспекторов ГИБДД и эвакуаторщиков обвиняют во взятках

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против трёх сотрудников ГИБДД и пяти работников эвакуационной службы. Их подозревают в превышении полномочий и получении взяток с января по март 2025 года.

По данным следствия, полицейские за деньги закрывали глаза на нарушения правил парковки, а эвакуаторы не увозили машины. Сотрудники ГИБДД и эвакуационной службы действовали по схеме: водителю предлагали решить вопрос на месте, и если он соглашался, эвакуацию отменяли, а протокол не составляли. Деньги передавали прямо на месте происшествия. Все участники получали свою долю.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, нарушения обнаружили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД Новосибирской области. Подозреваемые задержаны, идет обсуждение меры пресечения. Расследование контролирует прокуратура Заельцовского района.

Ранее редакция сообщала о том, что дело экс-чиновника мэрии Новосибирска Богомазовой передали в суд. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.