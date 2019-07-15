Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе планируется открыть в конце 2019 года

— С этого года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разрешено проводить не только ремонт, но и реконструкцию дорог. Гусинобродское шоссе – напряжённая трасса. Здесь четыре полосы движения. Реконструкция подразумевает расширение до шести полос – от ул. Коминтерна до выезда из города. Это важно, поскольку трасса приобретёт междугороднее и международное значение с вводом в эксплуатацию нового автовокзала. Мы были вынуждены скорректировать планы на 2019 год в связи со сдачей этого важного объекта. Ранее предполагался только вынос коммуникаций из зоны реконструкции, но в связи с запуском автовокзала было принято решение на участке около 270 метров расширить проезжую часть, выполнить черновое строительство дороги, уложить твёрдое покрытие, — цитирует мэра Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

По его словам, реконструкция Гусинобродского шоссе продлится несколько лет. Протяжённость участка – около четырёх километров. На эти цели потребуется около 1 млрд рублей. Работы по реконструкции трассы разделены на несколько этапов. Первый – отрезок от ул. Коминтерна до ТЦ «Восток» длиной около 400 метров. На эти цели потребуется 274,557 млн рублей.

Новый автовокзал планируется открыть в конце 2019 года. Двухэтажное здание площадью 1600 кв. м полностью готово, сейчас идёт оформление документов. Здесь предусмотрен лифт для маломобильных граждан, большой зал ожидания, комната матери и ребёнка и камеры хранения.

Автовокзал на Красном проспекте продолжит свою работу, пока в этом есть необходимость.

— Перераспределение движения пригородного автотранспорта будет происходить постепенно, по мере того, как мы обеспечим транспортную доступность к новым остановочным пунктам. Так, на Гусинобродском шоссе планируем сделать конечную остановку нескольких городских маршрутов. Кроме того, планируется проложить сюда трамвайную линию от станции метро «Золотая нива», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Кроме того, по словам мэра, город не отказывается от идеи строительства новых автовокзалов на Южном и Западном направлениях.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска