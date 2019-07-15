Первые кандидаты в мэры получили регистрацию

Сегодня городская избирательная комиссия Новосибирска приняла решение об официальной регистрации кандидата от партии «Родина», экс-вице-мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина. Кандидату вручили соответствующее удостоверение. Об этом сообщают в региональном отделении партии.

— Необходимые для регистрации документы представлены в полном объеме, — передают в партии слова председателя избиркома Тамары Краткой. — Предлагается зарегистрировать Сафиуллина Данияра Эльгизаровича кандидатом на должность мэра города Новосибирска 15 июля 2019 года и выдать удостоверение установленного образца.

Напомним, что Данияр Сафиуллин был выдвинут в качестве кандидата решением конференции партийного отделения региона. Его кандидатуру партийцы до последнего старались сохранить в секрете.

В настоящий момент Сафиуллин уже второй кандидат, зарегистрированный официально. В конце прошлой неделе избирком вручил удостоверение кандидата в мэры депутату горсовета Новосибирска Наталье Пинус, выдвинутую партией «Российский общественный союз».

В настоящее время о своём участии в выборах избирательную комиссию, помимо зарегистрированных двух кандидатов уведомили координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), замначальника МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), управляющий ИП Везнер С.И.Андрей Везнер (самовыдвижение), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа») и старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»).

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

Фото с сайта регионального отделения партии «Родина»