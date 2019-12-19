Новый автовокзал начнет работать 21 декабря

В Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе состоялось техническое открытие нового транспортно-пересадочного узла – Новосибирский автовокзал, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Для горожан и гостей города он начнет работать 21 декабря.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сумма вложений частного инвестора в строительство — 120 млн рублей, но обустройство всей прилегающей инфраструктуры – наша города.

— В следующем году у нас в планах завершить реконструкцию Гусинобродского шоссе. При этом будет расширена дорога, обустроены парковки и стоянки для автобусов. Кроме того, нам необходимо обеспечить транспортную доступность внутри города. Уже летом 2020 года мы приступим к строительству трамвайной линии от «Сада мичуринцев», с последующей реконструкцией трамвайных путей и выходом на «Золотую Ниву». Но самая большая перспектива — открытие здесь станции метрополитена Дзержинской линии, — отметил Анатолий Локоть.

Автовокзал начали возводить в 2017 году. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступала компания ООО «Автосервис», застройщиком – МУП «УЗСПТС».

Председатель совета директоров Новосибирского автовокзала Андрей Гудовский рассказал, что площадь нового здания автовокзала – 1620 кв.м. Площадь всей территории– 2,2 га. Ежедневно автовокзал сможет принимать более 200 международных, межсубъектных и внутриобластных рейсов. В ближайшие месяцы сюда будут заведены все основные маршруты. В планах ближайших двух лет закрыть старое здание автовокзала на Красном проспекте.

— Новый автовокзал – это начало изменений транспортного каркаса города. Он будет обеспечивать выход на северные и восточные трассы, а вот для удобства выезда на юг и запад необходимо строительство еще одного автовокзала. Сегодня мы выбираем для этого площадку на левом берегу, — объяснил мэр Анатолий Локоть. — У здания на Красном проспекте перспектив, как у автовокзала, нет. Закрыть его сразу не получится, потребуется переходный период, это произойдет, когда появится второй автовокзал.

Работать новый автовокзал на ГБШ будет в круглосуточном режиме. В здании расположены залы ожидания с бесплатным Wi-Fi, кассы, справочная служба, камера хранения, комната матери и ребёнка, медицинский пункт, кафе, магазины, банкоматы, место для курения. Здесь можно будет взять напрокат тележку для багажа, зарядить телефон.

Для маломобильных посетителей предусмотрен прокат инвалидного кресла, туалет, парковочные места, кнопка вызова администратора на входной группе и в зоне касс, лифт. Парковка для посетителей рассчитана на 63 машино-места, 10 мест отведено для маломобильных граждан, 32 – для межрейсового отстоя автобусов.

Фото из группы мэра Новосибирска Анатолия Локтя ВКонтакте