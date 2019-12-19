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Модернизация Толмачево — крупнейший инвестпроект области

Евгений Янкилевич, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево»:
  • 19/12/2019, 09:36
Янкилевич

— Одним из самых важных событий 2019 года является начало строительства ЛДС в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году. Чемпионат должен дать импульс развитию индустрии гостеприимства, транспортной инфраструктуры, в особенности обеспечению транспортной доступности аэропорта.

В аэропорту Толмачёво запущен новый цех бортового питания

В аэропорту Толмачёво запущен новый цех бортового питания

В этом году в регионе появились новые крупные инвесторы, запускающие проекты и реанимирующие замороженные инициативы в сфере логистики и производства FMCG, что подтверждает преимущества Новосибирска как ключевого и крупнейшего торгово-транспортного узла на пути между Востоком и Западом.

В 2019 году аэропорт Толмачево планирует обслужить 6,72 млн пассажиров — на 800 тысяч больше, чем в 2018 году — и увеличить объем трансферного пассажиропотока до 1,8 млн человек (27% доля в общем пассажиропотоке). То есть каждый четвертый пассажир использует трансферные возможности стыковочного хаба Толмачево. Расширилась география региональных рейсов, увеличилась частота полетов на региональных маршрутах. Через аэропорт Толмачево обеспечивается транспортная доступность многих удаленных регионов страны. Таким образом, обеспечивается достижение целей майского указа президента России по увеличению объемов авиаперевозок через региональные хабовые аэропорты.

В 2019 году начаты работы по масштабной реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта. В частности, уже проведена реконструкция привокзальной площади, подъездной дороги и парковочных мест.

Министр транспорта РФ оценил развитие аэропорта «Толмачёво»

В 2020 году мы планируем продолжить развитие трансферного пассажирского и грузового авиационного хаба Толмачево, сохранить темпы роста основных показателей выше отраслевых. В следующем году начнутся строительство нового терминального комплекса аэропорта и работы по реконструкции аэродрома. Напомним, что это крупнейший инвестиционный проект на территории Новосибирской области. Запланированный объем государственного финансирования проекта составит 8,9 млрд рублей, сумма частных инвестиций — около 20 млрд рублей. Кроме того, мы надеемся, что на планы следующего года может повлиять решение федеральных властей о выделении средств на первую ВПП.

Фото: Юлия Данилова

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