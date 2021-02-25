Специалистам по ВЭД рассказали об особенностях китайского импорта

Новые реалии и пути оптимизации». Практикующие эксперты подняли актуальные вопросы трансформации работы с Китаем, проверки благонадежности зарубежных поставщиков, контроля качества товара на производстве, безопасности сделок, логистики и др.

Семинар состоялся в минувшую пятницу, 19 февраля, в главном офисе Банка «Левобережный». Помимо банка, организаторами выступили Новосибирская торгово-промышленная палата (НТПП) и компания «Вектор-Азия», которая более 11 лет специализируется на импорте грузов.

Первой выступила Юлия Скубко, коммерческий директор ООО «Вектор-Азия». Спикер рассказала о влиянии менталитета на ведение бизнеса и особенностях работы с китайскими контрагентами во время праздников. Эксперт также исчерпывающе ответила на вопрос, как искать производителей в Китае, выделив Кантонскую ярмарку и рынок Футьен (Иу), и обратила внимание на отличия перевозки сборных и генеральных грузов.

Помимо этого, Юлия отметила важность проверки контракта на соответствие российскому и китайскому законодательству, соблюдения требований к маркировке товара, официального прохождения таможни и контроля сроков действия сертификатов и деклараций. Подробно эксперт остановилась на том, как проводить инспекцию товара.

Тему проверки поставщиков без выезда в Китай в условиях закрытых границ раскрыла Екатерина Копалкина, руководитель департамента ВЭД и логистики «Вектор-Азия». Она дала пошаговую инструкцию, как обезопасить себя от недобросовестных производителей: нужно запросить свидетельство о госрегистрации и лицензию на экспорт, проверить официальный сайт и местоположение завода на карте. Дополнительно стоит посмотреть статус компании на известных бизнес-площадках (например, Alibaba), запросить образцы продукции, пообщаться с поставщиком по видеосвязи и обратить внимание на оформление их писем.

Анна Паникаровская, начальник отдела корсчетов и документарных операций Банка «Левобережный» (ПАО), посвятила свое выступление аккредитивной форме международных расчетов. Особое внимание эксперт уделила повышенной безопасности и надежности при использовании аккредитивов. Анна также подчеркнула, что соблюдение факта и срока оплаты по контракту в данном случае является ответственностью банка. Кроме этого, спикер рассказала об инновационной системе SWIFT GPI, одним из участников которой является Банк «Левобережный». С помощью нее в ОНЛАЙН-офисе банка можно дистанционно отслеживать статус платежей и быть уверенным в факте зачисления получателю.

Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов поделился с участниками семинара статистикой импортируемых товаров Новосибирской области. Китай продолжает занимать большую часть во внешнеторговом обороте и импорте НСО (30% и 35% соответственно по итогам 2020 г.). Чаще всего в регион ввозят китайское оборудование, механизмы и транспортные средства (56,5% структуры импорта НСО из Китая). Также Сергей еще раз подробно осветил популярные маршруты из юго-восточной Азии в Европу и зоны влияния новосибирского транспортного узла.

Завершился семинар выступлением Анны Бойко, вице-президента НТПП. Спикер перечислила основные возможности торгово-промышленной палаты, которые будут полезны участникам внешнеэкономической деятельности: переводы, экспертизы контрактов, получение сертификатов, анализ внешних рынков и продвижение товаров, юридическое, организационное и документальное сопровождение ВЭД.

Если у вас есть пожелания по темам следующих мероприятий для участников ВЭД, просим пройти короткий опрос, который займет не более 3 минут.