Аграрии Новосибирской области в этом году увеличили посевы рапса и подсолнечника

Посевная кампания в Новосибирской области подходит к концу. Многие районы области уже закончили сев. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил и.о. министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. Посевная площадь в 2024 году в регионе составит 2362 млн га, что превышает площадь прошлого года на 1 тысячу га. Основная часть отведена под зернобобовые культуры — 1,5 млн га, на сегодняшний день площадь посева составляет 1487 млн га). Ежесуточный темп посева —23–24 тыс. га.

Он уточнил, что в этом году увеличены посевные площади технических культур: рапса (до 66 тыс. га), сои (до 16,3 тыс. га) и подсолнечника (до 12,8 тыс. га).

Динамика посевных площадей яровых технических культур, тыс га

Андрей Шинделов заметил, что сельскохозяйственные предприятия региона полностью обеспечены семенным материалом.

— Для посевной кампании 2024 года всем предприятиям области требовалось порядка 300 тысяч тонн семенного материала. Основной акцент в этом году делали на семена отечественной селекции, — подчеркнул он.

По оценки министерства, в марте соотношение между семенами отечественной и иностранной селекции находилось в пропорции 60% на 40%. Сейчас процент отечественных семян составляет примерно 74%, констатировал и.о министра.

Наличие семян отечественной селекции по основным группам культур, %

По оценке Минсельхоза региона, на весенне-полевые работы было потрачено 17,5 млрд рублей ( в 2023 году — 16,5 млрд рублей), в том числе собственные средства (10,4 млрд руб. или 59,4%), кредиты банков (6,2 млрд руб. или 35,4%), господдержка (300 млн руб или 1,7%) и другие источники (600 млн рублей или 3,4%).

Андрей Шинделов напомнил, что 2022 год стал рекордным с точки зрения переоснащения агропредприятий техникой — было приобретено техники на 12 млрд рублей. В 2024 году на обновление техники сельхозпредприятия потратили 2,3 млрд руб.

— В этом году запланировано доведение средств господдержки на уровне 5 миллиардов 165 миллионов. На сегодняшний момент 1,787 миллиарда, доведено на расчетные счета, — уточнил он.

Напомним, в конце мая в Новосибирской области не исключали вероятности введения режима чрезвычайной ситуации из-за продолжительных дождей. Дожди поставили под угрозу выполнение сева в благоприятные сроки. Переувлажнение уже наблюдается на большей части посевных площадей.

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