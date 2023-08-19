Замначальника новосибирской колонии оставили под стражей

Новосибирский областной суд оставил без изменения постановление Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова. Он оставлен под стражей до 3 октября 2023 года. Апелляционные жалобы защиты суд оставил без удовлетворения.
Напомним, Александр Козлов обвиняется в превышении должностных полномочий.
— Предварительным следствием установлено, что Козлов для производства ремонта в своем служебном кабинете незаконно требовал от заключенных приобретение строительных материалов и инвентаря из «Леруа Мерлен Восток», которые были приобретены на общую сумму около 240 тыс. рублей и доставлены в колонию, — сообщает пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области. — После этого заключенные осуществили ремонтные работы в помещениях ФКУ «ИК-18», в том числе в кабинете Козлова.
Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.
Квартира бывшего замминистра сельского хозяйства Новосибирской области осталась под арестом.
Фото из официальной группы судов Новосибирской области ВКонтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :