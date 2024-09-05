Новый электропоезд запустили в Новосибирской области

В Новосибирской области парк пригородных поездов Западно-Сибирской магистрали пополнился новым 10-вагонным составом серии ЭП2ДМ.

Этот электропоезд оснащён эргономичными пассажирскими сидениями, на которых есть индивидуальные USB-розетки. В составе также имеется современная система кондиционирования и обеззараживания воздуха.

– Это уже пятый электропоезд серии ЭП2ДМ, вышедший на маршруты в Новосибирской области в 2024 году. В декабре планируется поставка еще одного электропоезда этой же модификации, – говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.

К концу 2024 года в регионе будут курсировать 13 современных электропоездов новых серий, что составит 35% от всего парка.

За 8 месяцев 2024 года поездами пригородного сообщения в Новосибирской области воспользовались 16 миллионов пассажиров — это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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