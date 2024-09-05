Новый электропоезд запустили в Новосибирской области

В Новосибирской области парк пригородных поездов Западно-Сибирской магистрали пополнился новым 10-вагонным составом серии ЭП2ДМ.
Этот электропоезд оснащён эргономичными пассажирскими сидениями, на которых есть индивидуальные USB-розетки. В составе также имеется современная система кондиционирования и обеззараживания воздуха.
– Это уже пятый электропоезд серии ЭП2ДМ, вышедший на маршруты в Новосибирской области в 2024 году. В декабре планируется поставка еще одного электропоезда этой же модификации, – говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.
К концу 2024 года в регионе будут курсировать 13 современных электропоездов новых серий, что составит 35% от всего парка.
За 8 месяцев 2024 года поездами пригородного сообщения в Новосибирской области воспользовались 16 миллионов пассажиров — это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске модернизируют 20 трамваев за 900 млн рублей.
Источник фото: Западно-Сибирская железная дорога
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