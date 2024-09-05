Приставы оштрафовали бухгалтера и арестовали авто у должника в Новосибирской области

Из-за оплошности бухгалтера и невнимательности гражданина, судебные приставы арестовали автомобиль должника.

Судебный пристав постановил удерживать алименты из зарплаты мужчины. Однако после увольнения должник не сообщил о своём новом месте работы сотруднику службы.

Организация не вернула в положенный срок постановление об обращении взыскания на заработную плату в срок. На этом документе стояла отметка об увольнении должника.

За это бухгалтера организации привлекли к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

С момента увольнения до предоставления информации о новом месте работы у должника образовалась задолженность в размере 38,5 тысяч рублей.

Пристав уведомила гражданина о задолженности. Поскольку он приехал на автомобиле, транспорт был арестован.

Чтобы вернуть свой ВАЗ-2115, вечером того же дня он принес квитанцию о полном погашении долга.

Из заработной платы на новом месте работы у мужчины будут продолжать удерживать денежные средства на содержание двух сыновей.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы арестовали спецтехнику новосибирца, задолжавшего 16 млн рублей.