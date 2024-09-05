Приставы оштрафовали бухгалтера и арестовали авто у должника в Новосибирской области

Из-за оплошности бухгалтера и невнимательности гражданина, судебные приставы арестовали автомобиль должника.
Судебный пристав постановил удерживать алименты из зарплаты мужчины. Однако после увольнения должник не сообщил о своём новом месте работы сотруднику службы.
Организация не вернула в положенный срок постановление об обращении взыскания на заработную плату в срок. На этом документе стояла отметка об увольнении должника.
За это бухгалтера организации привлекли к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
С момента увольнения до предоставления информации о новом месте работы у должника образовалась задолженность в размере 38,5 тысяч рублей.
Пристав уведомила гражданина о задолженности. Поскольку он приехал на автомобиле, транспорт был арестован.
Чтобы вернуть свой ВАЗ-2115, вечером того же дня он принес квитанцию о полном погашении долга.
Из заработной платы на новом месте работы у мужчины будут продолжать удерживать денежные средства на содержание двух сыновей.
Ранее редакция сообщала о том, что приставы арестовали спецтехнику новосибирца, задолжавшего 16 млн рублей.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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