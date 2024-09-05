В Новосибирске за один рейд задержали 86 водителей без прав и документов на машину

Сотрудники ГАИ задержали 86 водителей во время рейда по дорогам Новосибирска. В пресечении правонарушений им помогали работники городской прокуратуры.
— Выявлено и пресечено 86 правонарушений, в том числе 56 фактов управления автомобилями с тонированными стеклами, а также при отсутствии водительских удостоверений, документов на использование автомобилей либо с нарушением правил их регистрации, управления транспортными средствами без государственных регистрационных знаков, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Всем нарушителям выписаны штрафы. Троих из них за неповиновение требованиям сотрудников полиции отправлены в СИЗО водителей до рассмотрения их дел судами.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сотрудники ГАИ устроили облаву на водителей, на стеклах автомобилей которых присутствует тонировка. Нарушителям выписывали штрафы и заставляли снять пленку в присутствии полицейских.
Источник фото: скриншот видео пресс-службы прокуратуры НСО
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