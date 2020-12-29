Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Краснообске

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Колос» с искусственным льдом начал работу в поселке Краснообск, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Площадь нового спортивного комплекса почти 3,5 тысячи кв. м. Он состоит из трех блоков – административно-бытового, инженерно-технического и непосредственно самой ледовой арены. В комплексе можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком. Трибуны вместят 160 зрителей. Единовременная пропускная способность объекта – 40 человек в период занятий по хоккею и 90 человек в период массовых катаний на льду. В спортивном сооружении, помимо ледового катка, имеется два спортивных зала, в которых также могут тренироваться люди с ограниченными возможностями.

Объект построен по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Строительство велось еще с 2012 года – по разным причинам оно было приостановлено и возобновлено с 2018 года.

Отмечается, что в спортивном комплексе будет работать государственное автономное учреждение «Школа олимпийского резерва по хоккею «Сибирь», которая готовит спортсменов в сборные команды Новосибирской области и Российской Федерации, хоккейный клуб «Сибирь», МХЛ и КХЛ. Планируется, что в Краснообске будут тренироваться хоккеисты четырех возрастов, а начиная с 2021 года на базе образовательных школ будут организованы спортивные классы. Кроме того, площадка станет домашней ареной для хоккейного клуба «Колос», в котором тренируется свыше 180 детей и подростков.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области