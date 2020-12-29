Пандемия дала толчок медицинскому строительству

Несмотря на ограничительные меры, принятые региональными властями по ряду отраслей экономики, на реализации национальных проектов отрицательно это практически не сказалось. Некоторые из них, напротив, получили дополнительные стимулы к развитию. Об этом полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС, подводя итоги реализации нацпроектов на территории Сибири.

Так, по мнению полпреда, пусть не стопроцентный, но близкий к этому показатель в строительной отрасли, прежде всего, в части возведения жилья и социальных объектов.

— Конечно, некоторые регионы просели, — сообщает полпред.— Но в целом по округу уровень хороший. Мы ввели в эксплуатацию более 5 млн кв.м жилья. Да, по детсадам и школам — не 100% плана, но основной объем объектов до конца этого года введен. Думаю, в этом году неполная строительная готовность ожидается только по 2-3 объектам. Это объект в республике Хакасия и еще в двух регионах. Они в зоне риска по невыполнению сроков. Остальные находятся на уровне — в соответствии с планом.

— В Кемеровской области строится инфекционная больница по последним требованиям, но будут построены две, — сообщает Сергей Меняйло.— Рассматриваем такую же возможность в Иркутской области и еще в одном регионе. Кроме того, президентом поставлена задача развивать первичное звено. Пандемия показала, что у нас не все хорошо в первичном звене. Предусмотрено строительство объектов здравоохранения первичного звена. Поэтому, с одной стороны, мы говорим, что пандемия оставила существенный отпечаток, и где-то что-то просело. С другой стороны, пошло развитие, в том числе и за счет частного капитала.

Другие «везунчики»

Отдельно пандемия, по мнению полпреда, подстегнула строительство новых медучреждений — инфекционного госпиталя в Новосибирской области, построенного Минобороны, трех инфекционных больниц в Хакасии и Иркутской области, построенных на частные средства.

— Мы уже восстановили показатели по экспорту АПК, при том что в Новосибирский области и Алтайском крае лето было засушливым, — говорит полпред.— Но мы собрали урожаи зерновых и масличных культур больше, чем в прошлом году. Увеличился экспорт. Здесь мы вышли на хороший уровень.

Еще одной отраслью, которую пандемия обошла стороной, стала аграрно-производственная. Напомним, что с самого начала пандемии сельхозпроизводство было отнесено к неприкосновенным отраслям, и работа его не прерывалась.

По информации Сергея Меняйло, пандемия обошла и дорожников, в результате на территории СФО удалось привести в нормативное состояние несколько тысяч километров дорог в рамках нацпроекта «БКАД».

А кому повезло меньше?

Даже сейчас остаются сферы, которые находятся если не под угрозой закрытия, то пострадали в значительной степени с началом введения карантинных мер. Как уже неоднократно сообщалось, это сферы общепита, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений.

— Руководитель региона должен исходить из оценки обстановки, — комментирует полпред.— И он стоит перед выбором: сохранить здоровье людей или открыть рестораны? Я понимаю, что бизнес несет в этой ситуации убыток. Но когда стоит выбор между здоровьем людей или открытием ресторана, должностные лица выбирают здоровье и жизнь людей. Все остальное отходит на второй план.

Несмотря на то, что в Новосибирской области они в настоящий момент функционируют, тем не менее то и дело снова и снова подпадают под санкции и новые ограничения. Последние, озвученные областным руководством, касаются запрета проведения предновогодних и новогодних корпоративов и возможностей приема посетителей только при строгом соблюдении санитарных норм. В результате рестораторы, планировавшие «отбить» весенне-летний простой новогодними корпоративами, назвали декабрь уходящего года «апрелем» на минималках».

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