В регионах Сибири формируется сеть пунктов вакцинации

В преддверии третьей волны коронавируса в регионы Сибири будут поставлены около миллиона доз вакцины против коронавируса. Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщил полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По его словам, в связи с ростом масштаба вакцинирования граждан региональным правительствам предстоит решить вопрос об организации на своих территориях пунктов вакцинации — для максимального разведения потоков людей в целях их безопасности. Пока вакцинация осуществляется только в отношении граждан группы риска, однако, по словам полпреда, в перспективе должна охватить более широкие слои населения.

— Наращивается объем выпуска всех вакцин, — сообщает полпред. — В том числе будет поступать вакцина «Вектора». Определена приоритетность вакцинации — врачи, волонтеры, те люди, которые находятся на передовом рубеже и наиболее подвержены заражению. На федеральном оперативном штабе было принято решение, что вакцинироваться будут бесплатно и добровольно. Думаю, в следующем году мы выполним показатели, установленные президентом РФ.

Еще одна задача, которую предстоит решить при подготовке к третьей волне пандемии, касается увеличения количества тестируемых.

— Нужно не останавливаться, а наращивать или хотя бы держать на том уровне объем тестирования, который сегодня есть, — сообщает Меняйло. — Система наращена до такой степени, что мы можем увеличить объем тестирования. Если сравнить ноябрь и декабрь, то в декабре объем тестирования меньше, как раз потому, что уровень заболеваемости начал падать. Но в случае обострения мы опять сможем нарастить эту систему.

В целом, по словам полпреда, прогнозы прохождения третьей волны коронавируса могут быть достаточно благоприятны, предпосылки для этого уже наработаны.

— Тенденция спада есть, — говорит Меняйло. — Главное сегодня — соблюдать меры и ограничения, которые введены, чтобы не вводить дополнительные. И в наших регионах это делается, осталось только контролировать. Если мы сейчас способны выявлять болезнь на ранней стадии, то у нас достаточно коечного фонда, чтобы оказывать медицинскую помощь. К тому же президентом было принято знаковое решение — выдавать лекарства бесплатно тем, кто лечится амбулаторно.

По информации оперативного штаба Новосибирской области, по состоянию на 29 декабря 2020 года в регионе зарегистрированы 27,5 тысячи случаев COVID-19 (+156 за сутки). 23,5 тысячи пациентов выписаны с выздоровлением (+214 за сутки). Скончались 9 пациентов от 59 до 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 950 человек. В отделениях реанимации находятся 148 человек. На ИВЛ — 37 пациентов. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1,1 тысячи пациентов. Всего в Новосибирской области сделан 1 млн. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 7,6 тысячи жителей региона, 78,5 тысячи человек сняты с меднаблюдения.

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela