«Новый год к нам мчится»: поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря

18 декабря Новосибирск посетит «Поезд Деда Мороза». Об этом сообщили в ОО «РЖД». Во время стоянки для детей будет организована праздничная новогодняя программа.

В 2024 году передвижная резиденция Деда Мороза отправится в очередное путешествие по стране 19 ноября. Волшебник проедет по Байкало-Амурской магистрали, побывает в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, посетит Север России и остров Сахалин. За это время поезд преодолеет почти 30 тысяч км и остановится в 63 городах (в 2023 году — 80 городов). Первой стоянкой передвижной резиденции станет Тайшет, последней — Великий Устюг.

В Сибири Дед Мороз сделает остановки в Иркутске (13 декабря), Красноярске (15 декабря), Абакане (16 декабря), Новокузнецке (17 декабря), Новосибирске (18 декабря) и Омске (19 декабря).

«Поезд Деда Мороза» — совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года. За три года поезд провел в пути 190 дней, проехал 78 тыс. км и побывал в более чем 170 российских городах. В вагонах передвижной резиденции Деда Мороза размещается приемная главного волшебника, площадки для проведения анимационной программы, кукольный театр, рестораны и лавка с северными сувенирами. Новосибирск впервые Дед Мороз со своей командой посетил в 2022 году.

Ранее редакция сообщала, что украшать центр Новосибирска к Новому году начнут с 10 ноября. В этом году улица Ленина станет пешеходной на два месяца.