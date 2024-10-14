Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной на два месяца

Улицу Ленина, Красный проспект, Первомайский и Театральный сквер украсят к Новому году, начиная с 10 ноября.
— Создание праздничного образа этих территорий мы рассматриваем в качестве инвестиции в туристическую привлекательность города и всей Новосибирской области. Два месяца улица Ленина будет работать как пешеходная площадка, — рассказал Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, на оперативном совещании.
Хотелось бы подчеркнуть, что для жителей и гостей Новосибирска иллюминация в центре города будет радовать глаз уже с 1 декабря.
Напомним, что в прошлом году перекрытие и украшение улицы Ленина произошло в середине ноября.
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Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Вконтакте
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