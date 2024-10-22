На конечной остановке в Новосибирске протестируют модуль для отдыха водителей

В рамках пилотного проекта одни из конечных остановок общественного транспорта мэрия Новосибирска планирует оборудовать индивидуальном модулем. Об этом сообщил на аппаратном совещании руководитель транспортного департамента Иосиф Кодалаев.

— Модуль мы планируем разместить на конечной, на улице Станиславского. Там будет санузел, комната отдыха и комната приема пищи, — отметил чиновник.

По его словам, мэрия планирует изучить, как будет эксплуатироваться павильон. После этого будет принято решение будут ли подобными объектами оснащаться другие конечные остановочные пункты города.

Напомним, тема необходимости обустройства конечных пунктов общественного транспорта в Новосибирске поднимается уже несколько лет. В основном речь шла об установке биотуалетов и баков для сбора мусора. Предполагалось, что точки общепита на конечных будет создавать частный бизнес.

По данным на 2020 год в городе было 93 конечных остановочных пункта (КОП), из которых обустроены 63, еще 30 нуждаются в обустройстве. Напомним, речь шла о минимальных удобствах — туалетах для водителей и кондукторов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске власти начинают масштабное обновление остановок общественного транспорта.