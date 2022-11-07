«Новый год к нам мчится»: поезд Деда Мороза впервые остановится в Новосибирске

Дед Мороз со своей командой отправится в новогоднее путешествие от Великого Устюга до Владивостока и обратно. В Новосибирске он будет проездом впервые и сделает остановку 24 ноября.

По сообщению Западно-Сибирской железной дороги, праздничная передвижная резиденция новогоднего волшебника будет стоять у перрона вокзала Новосибирск-Главный с 10.25 до 18.35. Основная программа пройдет на привокзальной территории. Участником праздника может стать любой желающий – вход свободный.

Более подробная информация о поезде Деда Мороза размещена на сайте ОАО «РЖД».

Ранее редакция сообщала, что в конце декабря на Михайловской набережной в Новосибирске появится гигантский каток.