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«Новый год к нам мчится»: поезд Деда Мороза впервые остановится в Новосибирске

  • 07/11/2022, 14:40
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«Новый год к нам мчится»: поезд Деда Мороза впервые остановится в Новосибирске
Праздничная передвижная резиденция новогоднего волшебника будет стоять у перрона вокзала Новосибирск-Главный 24 ноября с 10.25 до 18.35.

Дед Мороз со своей командой отправится в новогоднее путешествие от Великого Устюга до Владивостока и обратно. В Новосибирске он будет проездом впервые и сделает остановку 24 ноября.

По сообщению Западно-Сибирской железной дороги, праздничная передвижная резиденция новогоднего волшебника будет стоять у перрона вокзала Новосибирск-Главный с 10.25 до 18.35. Основная программа пройдет на привокзальной территории. Участником праздника может стать любой желающий – вход свободный.

Более подробная информация о поезде Деда Мороза размещена на сайте ОАО «РЖД».

 

Ранее редакция сообщала, что в конце декабря на Михайловской набережной в Новосибирске появится гигантский каток.

Фото пресс-службы РЖД

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : РЖД поезд Новый год новогодние мероприятия


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