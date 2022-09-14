Гигантский каток появится в конце декабря на Михайловской набережной в Новосибирске

В рамках новогодней развлекательной программы, в столице Сибири ожидается появление самого длинного катка в стране, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение регионального правительства в телеграм-канале. 1 декабря его планируют залить на Михайловской набережной.

Также в Первомайском сквере установят новый световой фонтан, а вдоль улицы Ленина сделают светящийся потолок. Кроме того, город планируют украсить тематическими локациями, посвящёнными федеральным округам России.

В январе Новосибирск получил статус новогодней столицы России от Нижнего Новгорода вместе с символической филигранной снежинкой.

В связи с этим, кроме традиционных новогодних елок, катков, ледяных и снежных построек, город проведет парад Дедов Морозов, фестиваль Снежных Баб, а также фестиваль колокольного звона.

Начало праздничных новогодних мероприятий анонсировано на 25 декабря.

Ранее главный новосибирский каток располагался перед оперным театром и прославился благодаря своей конфигурации, которая стала поводом для многочисленных шуток.