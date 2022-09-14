Рекламодателям

Гигантский каток появится в конце декабря на Михайловской набережной в Новосибирске

  • 14/09/2022, 16:17
Автор:
самый длинный каток в России
По оценке регионального правительства, он должен стать самым длинным в стране.

В рамках новогодней развлекательной программы, в столице Сибири ожидается появление самого длинного катка в стране, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение регионального правительства в телеграм-канале. 1 декабря его планируют залить на Михайловской набережной.

Также в Первомайском сквере установят новый световой фонтан, а вдоль улицы Ленина сделают светящийся потолок. Кроме того, город планируют украсить тематическими локациями, посвящёнными федеральным округам России.

В январе Новосибирск получил статус новогодней столицы России от Нижнего Новгорода вместе с символической филигранной снежинкой.

В связи с этим, кроме традиционных новогодних елок, катков, ледяных и снежных построек, город проведет парад Дедов Морозов, фестиваль Снежных Баб, а также фестиваль колокольного звона.

Начало праздничных новогодних мероприятий анонсировано на 25 декабря.

 

Ранее главный новосибирский каток располагался перед оперным театром и прославился благодаря своей конфигурации, которая стала поводом для многочисленных шуток.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

1 093

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : праздничные мероприятия правительство Новосибирской области новогодние праздники Каток


прекращение полномочий депутата

Новосибирские депутаты просят больше полномочий для лишения мандатов коллег-оппозиционеров

Пока депутаты горсовета могут продолжать работать «заочно», на протяжении длительного времени находясь за пределами России, без прекращения полномочий.
Читать статью >>
мошенничество с землей

Очередной депутат-единоросс под следствием

Ему вменяют мошенничество на крупную сумму.
Читать статью >>
вторичная недвижимость

На рынке вторичной недвижимости Новосибирска покупатели пока выбивают скидки до 10%

Эксперты прогнозируют, что скоро ситуация изменится.
Читать статью >>
демонтаж стелы

Стелу с площади Калинина могут переселить на территорию госпиталя

Судьбой памятника уже заинтересовалась прокуратура.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
Лента новостей

Новосибирские депутаты просят больше полномочий для лишения мандатов коллег-оппозиционеров

14/09/2022, 18:57

Очередной депутат-единоросс под следствием

14/09/2022, 17:35

На рынке вторичной недвижимости Новосибирска покупатели пока выбивают скидки до 10%

14/09/2022, 16:42

Сколько бизнес-инкубаторы помогают экономить начинающим стартапам: считаем на примере Академпарка

14/09/2022, 16:01
Популярное

Одинокие пенсионеры могут получить налоговые льготы и соцобслуживание

14/09/2022, 15:01

Дорожники предупредили об опасности осенних туманов

14/09/2022, 11:33

Как защитить автомобиль от дорожных реагентов в осенне-зимний период

13/09/2022, 13:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Получите кешбэк 9% за оплату по QR-коду со счета кредитной карты

14/09/2022, 17:58

ВТБ ждет снижения ключевой ставки до 7,5%

14/09/2022, 16:14

ВТБ подсчитал, сколько россияне платят за ОСАГО

14/09/2022, 13:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска