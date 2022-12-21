Новый кроссовер «Москвич 3» обойдется покупателям минимум в 1 970 000 рублей

На начальном этапе продажей и обслуживанием автомашин Москвич будут заниматься 11 дилерских центров в Москве, сообщает пресс-служба завода.

— Городской кроссовер Москвич 3 – это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода «Москвич». Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей, — говорится в сообщении.

Поступление новых авто в продажу ожидается до конца года. Представлены они будут в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом.

— Мы завершили отбор заявок и выбрали дилерские центры в столице, которые на первом этапе будут продавать автомобили в Москве. В следующем году мы сконцентрируем активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов, будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер «Москвич 3», который пополнит парки такси и каршеринга, — рассказали в компании.

Напомним, кроссовер «Москвич 3» — это перелицованная версия китайской модели JAC JS4. Переднеприводные автомобили с ДВС получили 1,6-литровые «атмосферники» мощностью 109 л.с.

Кроме того, клиенты смогут оценить электрическую версию кроссовера под названием «Москвич 3e». Этот автомобиль будет оснащен электромотором мощностью 68 л.с. Ожидаемый запас хода — 410 км. Цены будут озвучены позднее.

Ранее редакция сообщала, что цены на новые автомобили будут только расти. По прогнозам автодилеров, машины подорожают еще на 10% в начале следующего года.

Фото пресс-службы завода