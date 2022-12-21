Города Сибири готовятся к встрече Нового года

В канун Нового года редакция infopro54 решила выяснить, как украсили города Сибири к праздникам и во сколько это обошлось местным властям. Пока известны не все суммы, которые муниципалитеты направили на подготовку своих городов к Новому году.

Барнаул

Основное празднование Нового года в Барнауле пройдет на улице Мало-Тобольской. В пешеходной зоне возводят снежный городок, построили горки.

Улицу уже украсили ледяные и снежные фигуры по мотивам русских сказок не менее 2,5 метра высотой, светодиодные композиции в виде цветов, звезд, елок и других символов Нового года. Здесь же установили арку в виде звезды, а на фонарях размещают световые узоры с праздничной иллюминацией. Установили на барнаульском «арбате» и шестиметровую красавицу-елку. На нее повесят 70 шаров, 40 бантов, 720 метров гирлянд. Стартовая цена контракта на строительство городка — 5,5 млн рублей.

В Октябрьском районе снежный городок построили в сквере им. Германа Титова. На ледяных постаментах стоят большие и малые металлические шары. Прозрачная ледяная стена с барельефами подсвечена светодиодами. Светящихся Деда Мороза и Снегурочку высотой более 3 метров видео издалека. На входе в городок — световая арка в виде шара.

На сайте госзакупок есть лот, согласно которому в районе «Барнаульского вагоноремонтного завода» в парке «ВРЗ» установят световые конструкции «Узор». Цена этой закупки — почти 327,3 тысячи рублей.

Томск

На Новособорной площади Томска уже поставили главную городскую елку. Ее высота составила 24 метра. Также для горожан открыли ледовый городок. Перед торжественным зажиганием иллюминации томичей ждала развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Новособорную в этом году также украсили ледовые скульптуры в тематике символов русской культуры, быта, исторического наследия. Так, мастера создали изо льда балалайку, матрешку, балерину и другие скульптуры.

В этом году мэрия Томска потратила 7,3 млн рублей на покупку новых элементов новогодней иллюминации на 20 улицах города: перетяг, гирлянд и консолей. Прочие затраты на новогодние праздники в администрации города пока не названы.

Омск

Флагами украсили улицы Ленина и Конева, а также Соборную площадь со стороны храма в Омске. Баннерные панно с Дедом Морозом развесили на Комсомольском мосту и метромосту, улицах 60 лет Победы, Гагарина, Масленникова и Иртышской набережной. Всего к 22 декабря планируется изготовить 107 флагов и 382 панно из полиэстера. Праздничный декор демонтируют после 14 января 2023 года. Главную городскую елку в 2022 году устанавливают на площади перед цирком. Там же пройдут и благотворительные елки мэра Омска. На оформление города к новогодним праздникам из бюджета Омска выделили более 1,4 млн рублей.

Также в городе торжественно открылась новогодняя локация «Зимний Любинский» на улице Музейной: к нарядной арке и украшенной живой ели прибавился сияющий огнями ледовый городок, включающий несколько ярких фотозон. Образы Зимнего Любинского в этом году отсылают к временам Советского Союза: кремлевские куранты, первый человек в космосе, Олимпиада-80, интерьеры уютных квартир.

Красноярск

Красноярск радует главной городской елкой высотой 55 метров, которая установлена в «Татышев-парк». Сумма контракта — 16 млн рублей, в нее входят монтаж, оформление и техническое обслуживание.

Также в каждом из районов города устанавливается своя елка, на эти цели муниципалитет готов направить около 16,8 млн рублей. Елки планируют установить на площади Свердлова, в парке им. Гагарина, скверах «Серебряный», им. Чернышевского, Энтузиастов, «Каменном городке» и перед ДК «1 Мая».

Иркутск

Самой первой — 1 декабря — в Иркутске зажглась главная городская елка в сквере им. Кирова. 25-метровый новогодний символ венчает двухметровая звезда, а для оформления дерева специалисты использовали более 400 лампочек.

Открыли елку театрализованным представлением — детей и взрослых встречали Дед Мороз, Снегурочка и символы уходящего и наступающего годов — Тигр и Заяц.

Сейчас в сквере установлена лишь часть новогодних украшений. Уже стоят элементы светового оформления: фигуры «Елочный шар», «Воздушный шар», «Конверт», «Три кота», «С Новым годом», «Сказочный фонарь», «Крылья», «Снежные деревья», световое оформление «Звездное небо». На фонтане в центре сквера смонтировали светодиодное оформление.

Всего в Иркутске на 32 общественных пространствах установят 17 елей высотой от 5 до 10 метров, будут работать 6 фотозон и 16 объемных световых фигур. Улицы города украсят около 7 километров гирлянд.

На территории Октябрьского округа тоже идет украшение общественных пространств и жилых дворов. Главная окружная елка уже заняла свое место в сквере на бульваре Постышева, идет монтаж иллюминации. Световое украшение предусмотрено по всему округу: в районе гимназии №44, школ №14, 32, 76, хоккейного корта «Авиатор», а также в Лисихинском парке, на общественном пространстве «Солнечная дорога», в Студенческом сквере на бульваре Постышева, на площадях 50-летия СССР и Конституции.

Празднование Нового года в Иркутске в этом году обойдется городскому бюджету почти в 9 млн рублей.

Новосибирск

Центр Новосибирска уже преобразился к празднику — его украсили тысячи огней, нарядные елки и сияющие гирлянды, эффектные световые фонтаны и композиции. В этом году сибирская столица стала центром российских зимних праздников, поскольку в январе 2022 город принял почетный титул «Новогодняя столица России».

Одной из центральных площадок новогодних праздников станет Театральный сквер перед НОВАТом: здесь установлена главная городская елка, фоном для бесчисленных фото горожан стали световые арки и деревья, украшенные гирляндами, шарами и огромными световыми снежинками. Художники уже создают ледовые скульптуры, а скоро здесь пройдет хоровод главных зимних волшебников — Дедов Морозов, съехавшихся в новогоднюю столицу из разных регионов страны. На Михайловской набережной продолжаются работы по заливке самого длинного в России катка.

Протяженность катка составит 1,3 километра — по 100 метров за каждый год, что существует Новосибирск (город в 2023 году отпразднует 130-летие). Открыть каток власти планируют уже в субботу, 24 декабря. Также на набережной полным ходом идет строительство ледового городка. Как обещают, входная группа на аттракцион будет исполнена в виде здания Краеведческого музея, а все ледовые композиции будут пропитаны новосибирскими мотивами.

Оформление Новосибирска гирляндами и прочей новогодней атрибутикой обошлось бюджетам почти в 155 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что часть новогодних мероприятий в Новосибирске оплатит бизнес.